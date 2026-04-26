Sinner e Musetti in campo oggi all’ATP Madrid, l’ora del riscatto e la sfida mai giocata: quando scendono in campo e dove vederli

I due azzurri in campo oggi a Madrid, dove si giocano il passaggio agli ottavi dell'Atp 1000 spagnolo. Chi sono gli avversari e come seguire i match

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. I due tennisti italiani arrivano all’appuntamento dopo le vittorie ottenute rispettivamente contro Benjamin Bonzi e Hubert Hurkacz. Il numero 1 del mondo ha dovuto faticare più del previsto contro il francese, che lo ha spinto al terzo set dopo essersi aggiudicato il primo al tie break. Sinner affronterà oggi il norvegese Elmer Moller, classe 2003 proveniente dalle qualificazioni che ha approfittato del ritiro di Diallo al secondo turno. Lorenzo Musetti invece se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor in una sfida dove il carrarino parte sfavorito dai precedenti: i due si sono già incontrati due volte in carriera e in entrambe le occasioni il tennista italiano è uscito sconfitto, l’ultima volta proprio in Olanda a Rotterdam nel 2024.

Musetti-Griekspoor alle 11: diretta su Sky Sport

Il match tra Musetti e Griekspoor è programmato per le ore 11 e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre in streaming sarà trasmesso su Now Tv e SkyGo. La partita si disputerà sul campo Manolo Santana, dove il tennista toscano andrà a caccia di una vittoria dal sapore del riscatto. Contro un avversario come Griekspoor che finora si è dimostrato tra i più ostici per lui.

Sinner-Moller alle 16: sfida inedita per il numero 1

Quella tra Sinner e Moller è una sfida inedita: il numero 1 al mondo e il tennista norvegese non si sono mai incontrati in carriera. La partita è fissata alle 16 ma potrebbe subire ritardi in caso i match precedenti dovessero andare per le lunghe. Il danese ha battuto Cinà al debutto nel tabellone principale e poi si è qualificato grazie al ritiro di Diallo, dopo aver comunque vinto il primo set 7-5. Anche questo incontro sarà trasmesso in tv su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Now Tv e SkyGo.