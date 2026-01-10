Seul, al via la partita Sinner-Alcaraz: show, risate e cori

Tra colpi da maestro e momenti di leggerezza, i due stanno dando spettacolo, preparando così i tifosi agli Australian Open, dove ripartirà anche la corsa al n. 1 al mondo

È cominciata all’insegna del divertimento e delle risate la stagione 2026 per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A Seul, i due dominatori del tennis mondiale si sono affrontati nel loro primo confronto dell’anno tra colpi infallibili, lunghi scambi dal fondo e piccole gag sul campo. Nonostante non si trattasse di una finale, l’incontro era tra i più attesi e fin dai primi scambi ha coinvolto il pubblico, tra applausi scroscianti e cori. Sinner ha sollecitato l’ovazione dei tifosi portando la mano all’orecchio, mentre Alcaraz, ha scherzato rivolgendosi verso gli spalti tra un punto e l’altro. Tra colpi da maestro e momenti di leggerezza, i due stanno dando spettacolo, preparando così i tifosi agli Australian Open, dove ripartirà anche la corsa al n. 1 al mondo.

Sinner vs Alcaraz

Il 2026 si apre con grandi novità e sfide anche fuori dal match di Seul. Alcaraz inizia la stagione con un nuovo coach, Samuel Lopez, dopo aver deciso di separarsi dallo storico allenatore Juan Carlos Ferrero dopo sette anni insieme, mentre il 2025 era stato il suo anno migliore. 71 vittorie, 9 sconfitte, otto titoli e il ritorno al numero 1 del ranking mondiale. Dall’altra parte, Sinner riparte dopo un 2025 da 58 vittorie e 6 sconfitte, con sei titoli conquistati, tra cui Wimbledon e gli Australian Open, pronto a confermarsi tra i migliori al mondo. Non solo Sinner e Alcaraz. Oggi anche Lorenzo Musetti sarà protagonista, sfidando Andrey Rublev per un posto in finale all’Atp 250 di Hong Kong. In caso di vittoria, il carrarino entrerebbe per la prima volta nella top 5. Il match sarà trasmesso in diretta alle 8.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.