Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore, addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo. La reazione del coach dopo 7 anni insieme

Le strade del campione spagnolo e del suo storico allenatore si separano dopo un lunghissimo percorso fatto insieme. La decisione del tennista dopo l'annata che lo ha portato in cima al ranking Atp

Dopo sette anni di lavoro fianco a fianco, Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero hanno deciso di intraprendere strade diverse. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista spagnolo con un lungo post sui social, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. «È molto difficile per me scrivere questo post», ha esordito il campione di Murcia, spiegando come la decisione sarebbe stata presa di comune accordo. Un rapporto iniziato quando Alcaraz era poco più di un bambino e che, nel corso del tempo, si è trasformato in un percorso straordinario, capace di portarlo ai vertici del tennis mondiale. «Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà – scrive ancora il tennista – Abbiamo iniziato questo percorso quando ero appena un ragazzino e, durante tutto questo tempo, mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo».

Da bambino prodigio a numero 1 del mondo

Il punto più alto di questa collaborazione è stato raggiunto proprio quando Alcaraz è diventato numero uno al mondo del tennis, come lui stesso sottolinea: «Siamo riusciti ad arrivare lassù, e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva essere da quel luogo per cui abbiamo sempre lavorato». Una separazione, dunque, che arriva senza rimpianti, con la serenità di chi sa di aver dato tutto. Nel messaggio non manca un pensiero sul valore del percorso: «Mi hai fatto crescere come sportivo, ma soprattutto come persona. Ho apprezzato il processo, il cammino fatto insieme». Ora per entrambi si apre una nuova fase, tra cambiamenti, progetti e nuove sfide. «Ho la certezza che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi», conclude Alcaraz, salutando Ferrero con un semplice ma significativo: «Grazie di tutto, Juanki».

L’addio di Ferrero ad Alcaraz: «Volevo continuare»

Anche per Ferrero «oggi è un giorno difficile. Uno in cui è difficile trovare le parole», scrive l’allenatore sui social. «Dire addio non è mai facile, soprattutto quando si condividono così tante esperienze. Abbiamo lavorato duramente, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Oggi si chiude un capitolo molto importante della mia vita. Lo chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed entusiasmo per ciò che verrà. So che tutto ciò che ho vissuto mi ha preparato a essere migliore. Voglio ringraziarvi per il tempo, la fiducia, l’apprendimento e, soprattutto, per le persone che mi hanno accompagnato durante questo viaggio». E poi ancora: «Avrei voluto poter continuare. Sono convinto che i bei ricordi e le belle persone trovino sempre il modo di incrociare di nuovo le loro strade», conclude Ferrero.

Foto copertina: INSTAGRAM / CARLOS ALCARAZ | L’abbraccio tra il tennista spagnolo e il suo coach Juan Carlos Ferrero dopo la vittoria al Roland Garros 2025