Coppa Davis, in finale sarà supersfida Italia-Spagna (senza Sinner e Alcaraz). Quando si gioca e dove vederla in tv

Le "furie rosse" superano la Germania in semifinale. L'esultanza social di Alcaraz, fermo per infortunio

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nella finale della Coppa Davis 2025 in programma domenica a Bologna. In semifinale la squadra iberica ha superato 2-1 la Germania. A portare il punto decisivo il doppio Granollers-Martinez che ha battuto quello tedesco Krawietz-Puetz in tre set 6-2 3-6 6-3. La Spagna se la vedrà quindi con l’Italia che ieri ha eliminato il Belgio nell’altra semifinale. In entrambe le squadre non figurano nello «schieramento» della Coppa Davis i talenti più noti, i numeri 1 e 2 del mondo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Che dopo aver rinunciato alla chiamata in nazionale per ragioni diverse, a una settimana esatta dalla loro ennesima sfida alle Atp Finals di Torino (vinta dall’altoatesino) si godranno la finale Italia-Spagna davanti alla tv. «Vamos. Grandi! A domani per la coppa», ha scritto su Instagram Carlos Alcaraz esultando per la vittoria in semifinale della sua Spagna contro la Germania.

A che ora si gioca e dove vedere la finale in tv

La finale del torneo si disputerà domenica 23 novembre a partire dalle ore 15. Il programma di Italia-Spagna prevede un primo match singolare, poi un secondo, infine la sfida in doppio. Per conoscere la vincitrice della sfida si dovrà attendere quindi con ogni probabilità la fine del pomeriggio. Tutte le partite della Coppa Davis 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. Ma la finale, come tute le altre partite dell’Italia, sarà visibile in chiaro anche su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.