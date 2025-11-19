Coppa Davis, l’Italia è in semifinale. Berrettini e Cobolli liquidano l’Austria, ora la sfida al Belgio

Doppia vittoria degli azzurri ai quarti davanti al pubblico di Bologna. E il tennista romano si commuove

L’Italia del tennis liquida senza problemi l’Austria nei quarti e vola in semifinale di Coppa Davis. Decisivi i due successi nell’arco di poche ore di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nei due singolari. Nel primo match, il romano ha battuto in due set l’avversario Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6. Ininfluente l’interruzione per problemi tecnici di un quarto d’ora circa nel secondo set. Commosso alla fine del match Berrettini, che nell’ultimo biennio ha patito più di un guaio muscolare (e di una polemica): «C’è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. Grazie», ha detto al pubblico di Bologna. «Non sto giocando solo per me e per la mia squadra ma per tutti, non si deve mai mollare, bisogna lottare. Questo è il bello della Davis, di questa competizione, ho pensato a portare a casa un punto alla volta e cercare di vincere la partita. Adesso grande gioia ma c’è ancora, speriamo, una partita da fare, fatevi sentire per Flavio e daje». Augurio che deve aver portato bene, se è vero che l’altro azzurro Cobolli ha poi battuto l’austriaco Filip Misolic in due set col punteggio di 6-1, 6-3. Ora l’Italia dovrà vedersela in semifinale con il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia. Si torna in campo venerdì.

Foto di copertina: ANSA /ELISABETTA BARACCHI