«Torno a casa ferito», Carlos Alcaraz deve fermarsi: perché anche lui ha detto no alla Coppa Davis

Il campione non sarà nella squadra spagnola per l'ultimo appuntamento della stagione Atp

Non ci sarà neanche Carlos Alcaraz alle Final 8 di Coppa Davis che iniziano oggi a Bologna. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista, che in un post su Instagram ha spiegato le ragioni del forfait: «Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insalatiera (il soprannome del trofeo della Coppa Davis, ndr). Torno a casa ferito». Alcaraz avrebbe fatto il suo esordio con la squadra spagnola giovedì 20 novembre nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. Senza di lui gli iberici potranno contare solo su Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero e Marcel Granollers.

Alcaraz salta la Coppa Davis

In una nota la Federazione spagnola di tennis ha fatto sapere che «il numero uno del mondo si è recato lunedì pomeriggio in auto a Bologna per unirsi al ritiro della squadra spagnola e si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un notevole sovraccarico muscolare con un marcato edema al bicipite femorale della gamba destra». Per questo motivo, il campione di Murcia ha rinunciato alla competizione e «tornerà in Spagna proprio questo martedì», cioè oggi. Il dolore avvertito da Alcaraz «nella parte posteriore della coscia destra», specifica la nota, sarebbe iniziato durante «la sua partecipazione alle Atp Finals la scorsa settimana a Torino». In effetti, anche durante la finale persa contro Jannik Sinner, Alcaraz era stato visto toccarsi la coscia come se avvertisse fastidio o dolore.

Il finale di stagione di Carlos Alcaraz

Con la rinuncia di Alcaraz la Spagna perde certamente la sua punta di diamante, ma si può dire che tutto l’evento perda uno dei suoi protagonisti più attesi. Dopo le decisioni di Sinner e Musetti, infatti, il n.1 al mondo era uno dei soli due tennisti tra le prime dieci posizioni del ranking ancora iscritti all’appuntamento di Bologna. Ora che anche lui ha dato forfait il più quotato fra i partecipanti alle Final 8 sarà il tedesco Alexander Zverev, n.3 al mondo. La stagione di Alcaraz però non sarebbe ancora finita: a differenza di Sinner, ora in vacanza, lo spagnolo aveva fissato due match di esibizione per dicembre negli Stati Uniti. Il primo, il 7 dicembre, sarebbe contro Frances Tiafoe a Newark, in New Jersey. Il secondo, il giorno dopo, vedrà Alcaraz impegnato a Miami contro Joao Fonseca. Al momento non è noto se il tennista cancellerà anche questi impegni.