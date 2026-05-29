PSG-Arsenal, sabato la finale di Champions League: perché si gioca alle 18 e non alle 21? Dove vedere la partita in tv e streaming

A Budapest si assegna la Champions 2026, con inizio alle 18 per «una maggiore inclusività», come spiegato dal presidente Uefa, Ceferin. Derby spagnolo in panchina: da un lato il PSG di Luis Enrique, dall'altro l'Arsenal di Arteta.

È la partita che esprime il meglio del calcio europeo. Sono partite in 36, ne rimangono due. Da un lato il Paris Saint-Germain per uno storico bis, dopo la vittoria dello scorso anno contro l’Inter. Dall’altro l’Arsenal, fresco vincitore della Premier League dopo 22 anni di digiuno. Il fischio d’inizio alla Puskas Arena di Budapest sarà alle ore 18. Abbandonato quindi il tradizionle slot delle 21, tipicamente utilizzato per le finali di Champions League, così come per le partite dei turni precedenti. Una vera e propria rivoluzione voluta dalla Uefa.

What colour will the ribbons be? 💝#UCLfinal pic.twitter.com/kxvMFYpGbK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

Perché si gioca alle 18

La spiegazione arriva direttamente dal presidente Uefa, Aleksander Ceferin: «Sebbene un calcio d’inizio alle ore 21 sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato alle ore 18 di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione. Inoltre la platea di utenti che può raggiungere in questa fascia oraria è maggiore». In un aggettivo, il fischio d’inizio alle 18 rende la finale di Champions League «più inclusiva» per i tifosi che accedono allo stadio, ma anche per chi si guarda la partita in tv da Stati con un altro fuso orairio, come in Cina o in India. Dello stesso avviso anche Ronan Evain, direttore esecutivo di Football Supporters Europe: «Un inizio anticipato rende più agevoli le gite di un giorno, riduce lo stress legato agli spostamenti e permette ai tifosi di godersi l’evento senza doversi preoccupare della logistica notturna. Si tratta di un miglioramento concreto che mette al primo posto i tifosi».

Luis Enrique contro Mikel Arteta: derby spagnolo in panchina

Sono entrambi eredi calcistici di Guardiola. Luis Enrique è stato compagno del Pep calciatore, sia nel Barcellone di fine anni Novanta e inizio anni Duemila che in nazionale. Fu proprio lui a vincere il secondo, e finora ultimo, triplete nella storia Blaugrana nel 2015, dopo che Guardiola lo vinse nel 2009. Mikel Arteta, invece, è stato assistente del Pep allenatore, al Manchester City, prima di mettersi in proprio e accettare la proposta dell’Arsenal nel 2019. I due spagnoli hanno poi preso strade differenti, costruendo due squadre agli antipodi: la forza del collettivo e del bel gioco da un lato, lo sfruttamento dei calci piazzati e la grande organizzazione difensiva dall’altro.

Proprio per questi diversi approcci si preannuncia una finale aperta a ogni risultato. Il PSG può sorridere per i rientri di Hakimi e del pallone d’oro Dembelé, fondamentali per Luis Enrique. L’unico nodo da sciogliere per lo spagnolo è a centrocampo. Insieme agli intoccabili Vitinha e Joao Neves, il dubbio è tra Fabian Ruiz, protagonista della finale dello scorso anno, e Zaire-Emery. L’Arsenal invece andrà in campo con la testa più libera dopo che Rice, il capitano dei Gunners, ha alzato al cielo il trofeo della Premier League vinta dopo 22 anni. La Champions League sarebbe la ciliegina su una stagione già vincente. Arteta ha più dubbi rispetto al collega: Hincapié o Calafiori come terzino sinistro, Eze o Odegaard come trequartista dietro a Gyokeres e Trossard o Martinelli come ala sinistra, con i primi come favoriti.

PSG-Arsenal: dove vedere la finale di Champions in tv e streaming

La finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Non è prevista una diretta tv in chiaro, ma la partita sarà trasmessa in differita dalle 21 su Tv8. ed in streaming gratuito su tv8.it.