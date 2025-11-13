Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
Musetti eliminato da Alcaraz, spagnolo in semifinale e stacca pure Sinner: così chiude il 2025 da numero 1

13 Novembre 2025 - 22:13 Giulia Norvegno
Dura appena un set il sogno del tennista azzurro di passare in semifinale alle Atp Finals. Con il 2-0 dello spagnolo, deciso anche l'avversario di Sinner

Carlos Alcaraz vince la sfida con Lorenzo Musetti, va in semifinale alle Atp Finals di Torino e chiude il 2025 da numero 1 al mondo. La partita tra lo spagnolo e l’azzurro è durata un’ora e 22 minuti. Il punteggio finale è stato 6-4 6-1. Oltre ad Alcaraz con questo risultato passa in semifinale anche Alex De Minaur, che affronterà Jannik Sinner.

Da bordo campo a fine partita, Alcaraz commenta: «Essere numero uno al mondo è sempre un obiettivo. A essere onesti all’inizio dell’anno ho visto il numero uno molto molto lontano, era difficile pensare di poterlo raggiungere perché Jannik (Sinner) stava giocando veramente bene. Poi a metà dell’anno ho iniziato a vincere e siamo stati a lungo testa a testa. Adesso questo è diventato realtà e per me, insieme al mio team, è qualcosa di unico e eccezionale».

