Sinner liquida Ruud e si prende Roma: trionfo azzurro dopo 50 anni agli Internazionali. Meloni: «Leggendario!» – Il video

Jannik Sinner vince gli Internazionali d’Italia battendo il norvegese 6-4, 6-4. La gioia dei tifosi e del presidente della Repubblica al Foro Italico

A Roma Jannik Sinner batte in finale in due set e trionfa agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Al tennista altoatesino è servita un’ora e 50 minuti di gioco, dopo un inizio in salita, per piegare l’avversario norvegese: 6-4, 6-4 il punteggio finale. Per Sinner si tratta già del quarto torneo vinto nel 2026, dopo quelli di Indian Wells, Montecarlo e Madrid. Ma anche di una prima volta storica: Jannik non aveva mai vinto gli Internazionali, né altri azzurri per decenni prima di lui. L’ultimo tennista italiano a vincere a Roma fu Adriano Panatta nel lontano 1976: cinquant’anni fa esatti. Anche per questo, probabilmente, a osservare le gesta di Sinner e poi festeggiare in tribuna al Foro Italico oggi c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto all’arrivo da una standing ovation dei tifosi.

La gioia di Meloni e Mattarella

«Leggendario!», è il tweet lapidario con cui Giorgia Meloni celebra il trionfo di Jannik Sinner a Roma.

Foto di copertina: Ansa / Riccardo Antimiani