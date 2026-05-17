A che ora gioca Sinner: l’orario della finale delle Internazionali d’Italia. Canale tv, diretta in chiaro e dove vedere in streaming la sfida contro Ruud

Archiviato Medvedev, arriva l'ultima prova per l'azzurro: ecco come seguirla

Dopo la maratona contro Medvedev, condizionata dalla pioggia, Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il match è in programma oggi, domenica 17 maggio 2026, sul campo Centrale del Foro Italico. L’orario d’inizio è fissato per le 17:00.

Dove vedere Sinner-Ruud in tv: anche in chiaro su TV8

La finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Tennis (203). E per chi non è abbonato il match sarà disponibile anche in chiaro e gratis su TV8.

Dove seguire in streaming la finale delle Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud

La finale di Roma Sinner-Ruud sarà inoltre visibile in streaming su NOW, Sky Go e sul sito di TV8.

Se vi siete persi i biglietti del 2026, oggi gli Internazionali aprono i biglietti per il 2027

Sull’onda del successo dell’edizione 2026, ora verso la chiusura, gli Internazionali BNL d’Italia annunciano l’apertura ufficiale delle vendite per l’edizione 2027, prevista per oggi domenica 17 maggio alle ore 18:00, in concomitanza con la finale. La prima fase riguarderà esclusivamente i biglietti del Campo Centrale e sarà riservata in prelazione ai tesserati FITP, che potranno acquistare i tagliandi da domenica 17 a domenica 24 maggio.

Le agevolazioni previste saranno le seguenti: Tesserati FITP (Atleti, Gold ed eSport) • Atleti e Gold (agonisti e non agonisti): sconto del 20% sui biglietti e del 3% sugli abbonamenti • eSport: sconto del 5% sui biglietti Tesserati FITP titolari di conto SportPay • Atleti e Gold (agonisti e non agonisti): sconto del 30% sui biglietti e del 6% sugli abbonamenti • eSport: sconto del 10% sui biglietti Ogni avente diritto potrà acquistare un massimo di 1 biglietto per sessione, fino a un massimo di 2 sessioni complessive, oppure 1 abbonamento. La vendita libera dei biglietti prenderà il via lunedì 25 maggio alle ore 12:00. Contestualmente si aprirà anche la prelazione dedicata agli abbonati dell’edizione 2026 per il rinnovo degli abbonamenti 2027, con validità dal 25 maggio al 16 luglio. Ulteriori informazioni e dettagli sui canali ufficiali di Internazionali Bnl e della FITP.





