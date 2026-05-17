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Il Napoli stende il Pisa e si prende la Champions, la Juve crolla: è sesta – I risultati della penultima giornata di campionato

17 Maggio 2026 - 14:22 Alba Romano
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Le favorite per gli ultimi posti disponibili sono il Milan e la Roma. Più complicata invece la situazione di Juventus e Como, che si giocheranno le proprie chance decisive nell’ultima giornata
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Nella penultima giornata di campionato, il Napoli, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pisa, è diventato la seconda squadra italiana, dopo l’Inter, già campione d’Italia, a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Restano invece in corsa per gli ultimi posti disponibili il Milan, la Roma, la Juventus e il Como, che si giocheranno tutto nell’ultima giornata.

I risultati della penultima giornata di campionato

Importante successo per la Roma, vittoriosa 2-0 nel derby contro la Lazio, che rafforza la sua candidatura a un posto in Europa. Passo falso invece per la Juventus, sconfitta 0-2 dalla Fiorentina e scivolata al sesto posto in classifica. Il Milan respira dopo il successo per 2-1 sul Genoa, mentre il Como ha pareggiato 1-1 contro il Parma, restando ancora in corsa ma senza riuscire nel sorpasso decisivo.

Chi va in Champions League?

In base al regolamento della Serie A, le prime quattro classificate accedono alla Champions League, mentre il quinto e il sesto posto garantiscono la qualificazione alla Europa League, competizione meno prestigiosa (e meno remunerativa). Con l’Inter e il Napoli dentro, Milan e Roma restano le principali favorite per la qualificazione.

La classifica aggiornata

  1. Inter 85
  2. Napoli 73
  3. Milan 70
  4. Roma 70
  5. Como 68
  6. Juventus 68

Foto copertina: ANSA/EPA/STRINGER | Una veduta dello stadio in vista della finale della AFC Champions League Two tra Al-Nassr e Gamba Osaka a Riyadh, Saudi Arabia, 16 maggio 2026

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