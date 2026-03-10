Champions, incubo Kinsky: tre gol subiti e sostituito dopo 17 minuti. Il portiere del Tottenham esce dal campo in lacrime – I video

Avvio da incubo per gli inglesi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League

Serata da incubo a Madrid per il Tottenham, e non solo. Antonin Kinsky, portiere ceco classe 2003 finora mai titolare in Premier League, era stato schierato dall’allenatore Igor Tudor al posto di Guglielmo Vicario: «È meglio per la squadra», aveva spiegato il tecnico alla vigilia. All’esordio assoluto in Champions League, però, Kinsky ha commesso due clamorosi errori che hanno portato l’Atletico Madrid sull’1-0 e poi sul 3-0.

La sostituzione e l’uscita dal campo in lacrime

Dopo appena 17 minuti l’ex allenatore della Juventus ha quindi deciso di cambiare, richiamando in panchina il giovane portiere e inserendo Vicario, titolare abituale della formazione londinese. Kinsky ha lasciato il campo in lacrime, mentre il pubblico di Madrid lo ha accompagnato con un applauso. Insomma, un avvio da incubo per gli inglesi nell’andata degli ottavi di finale, sconfitti 5-2, segnato anche dall’esordio (da dimenticare) del portiere.