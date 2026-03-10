Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
SPORTAtlético MadridCalcioChampions LeagueMadridTottenham HFCVideo

Champions, incubo Kinsky: tre gol subiti e sostituito dopo 17 minuti. Il portiere del Tottenham esce dal campo in lacrime – I video

10 Marzo 2026 - 22:52 Ugo Milano
embed
Avvio da incubo per gli inglesi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League

Serata da incubo a Madrid per il Tottenham, e non solo. Antonin Kinsky, portiere ceco classe 2003 finora mai titolare in Premier League, era stato schierato dall’allenatore Igor Tudor al posto di Guglielmo Vicario: «È meglio per la squadra», aveva spiegato il tecnico alla vigilia. All’esordio assoluto in Champions League, però, Kinsky ha commesso due clamorosi errori che hanno portato l’Atletico Madrid sull’1-0 e poi sul 3-0.

La sostituzione e l’uscita dal campo in lacrime

Dopo appena 17 minuti l’ex allenatore della Juventus ha quindi deciso di cambiare, richiamando in panchina il giovane portiere e inserendo Vicario, titolare abituale della formazione londinese. Kinsky ha lasciato il campo in lacrime, mentre il pubblico di Madrid lo ha accompagnato con un applauso. Insomma, un avvio da incubo per gli inglesi nell’andata degli ottavi di finale, sconfitti 5-2, segnato anche dall’esordio (da dimenticare) del portiere.

Foto copertina: ANSA/KIKO HUESCA | Antonin Kinsky esce dal campo in lacrime, 10 marzo 2026

Articoli di SPORT più letti
1.

Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il video

2.

La ribellione delle calciatrici iraniane che si rifiutano di cantare l’inno e l’appello di Reza Pahlavi: «L’Australia le aiuti, non le faccia tornare»

3.

Paralimpiadi Milano-Cortina: oro nello snowboard cross per Perathoner. Azzurri a quota tre medaglie

4.

Sei Nazioni di rugby, l’Italia fa la storia: gli azzurri battono l’Inghilterra per la prima volta

5.

«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia

leggi anche
germania tifoso stacca var
SPORT

Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il video

Di Alba Romano
Leo Messi e Donald Trump
ESTERI

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il video

Di Giulia Norvegno
SPORT

Segnali di disgelo tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn? Il messaggio di auguri dopo la rottura: «Ti vogliamo bene»

Di Ugo Milano
Cristiano Ronaldo
SPORT

«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia

Di Giulia Norvegno