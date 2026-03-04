Segnali di disgelo tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn? Il messaggio di auguri dopo la rottura: «Ti vogliamo bene»

Oggi 4 marzo il primogenito ha compiuto 27 anni. I genitori sui social: «Ti amiamo tantissimo»

David Beckham e Victoria Beckham hanno celebrato sui social il 27esimo compleanno del figlio Brooklyn Peltz Beckham. L’ex campione di calcio ha pubblicato su Instagram una foto in piscina con la moglie e il figlio da bambino, accompagnata da una didascalia. «Oggi 27 anni. Buon compleanno tesoro, ti vogliamo bene», si legge. Un’altra immagine in bianco e nero recita: «Buon compleanno Bust (soprannome di Brooklyn, ndr). Ti amo». Victoria, ex Spice Girl, ha condiviso invece una foto di quando Brooklyn era piccolo, con un emoji a forma di cuore rosso. «Buon 27esimo compleanno Brooklyn, ti amo tantissimo», è la didascalia.

Le tensioni in famiglia

Questi auguri pubblici sorprendono considerato che la relazione tra Brooklyn e i genitori è segnata da tensioni. Lo scorso 19 gennaio, Brooklyn aveva accusato Victoria di aver tentato di sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz Beckham, celebrato nel 2022, ritardando la realizzazione dell’abito da sposa e rubando il primo ballo nuziale con gesti definiti inappropriati. David, secondo il figlio, si sarebbe rifiutato di incontrarlo a Londra per il suo cinquantesimo compleanno. Di recente, una fonte ha dichiarato alla rivista People che i genitori avrebbero cercato di chiarire con Brooklyn e Nicola, sottolineando l’amore per i figli, mentre fonti vicine al figlio negano questa versione, lasciando aperta la controversia interna alla famiglia.

