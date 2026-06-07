Mondiali 2026, la missione impossibile dell’Iran tra Usa e Messico: «Visto lampo per le partite, è sabotaggio»

La squadra potrà entrare negli Usa solo il giorno prima dei match e dovrà andarsene subito dopo. La rabbia della Federcalcio di Teheran

Si conferma difficilissimo il percorso che attende la nazionale dell’Iran ai Mondiali di calcio, al via tra quattro giorni. Dopo polemiche e vicissitudini la squadra di Teheran è arrivata nelle scorse ore in Messico, dove terrà il suo ritiro. Tutte le partite del suo girone (il G) però l’Iran le deve disputare negli Stati Uniti: il debutto è previsto martedì 16 giugno contro la Nuova Zelanda a Inglewood, in California. Nello stesso stadio la nazionale iraniana dovrebbe tornare a giocare cinque giorni dopo contro il Belgio, per chiudere poi il girone nella sfida mediorientale contro l’Egitto, sabato 27 giugno a Seattle. E qui i nodi verranno al pettine. Mentre proseguono tra continui stop and go i negoziati sulla fine duratura della guerra nel Golfo, gli Usa stanno mettendo i bastoni tra le ruote alla squadra dell’Iran, ha detto oggi ufficialmente il presidente della Federcalcio del Paese.

L’ingresso e uscita lampo dagli Usa per la squadra

«Gli Stati Uniti hanno permesso alla nazionale iraniana di entrare nel Paese appena un giorno prima delle partite. Non possiamo prevedere fino a che punto continuerà il sabotaggio statunitense», ha detto Mehdi Taj. «I governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel Paese, ma i Mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano». Lo stesso ambasciatore iraniano in Messico, riporta l’agenzia Fars, ha confermato che la nazionale iraniana è tenuta a entrare negli Stati Uniti il giorno stesso della partita per le tre gare della fase a gironi, per poi tornare in Messico immediatamente dopo il match. Per una quindicina di membri dello staff della nazionale è già andata peggio, considerato che la richiesta di visto per gli Usa è già stata respinta.

In copertina: La nazionale iraniana posa prima della sfida con la Corea del Nord valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026 – Teheran, 10 giugno 2025 (Ansa/Epa – Abedin Taherkenareh)