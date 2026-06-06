Papa Leone XIV: «Tiferò gli Usa ai mondiali. Tra Barcelona e Real Madrid? Sono del Real» – Il video

La confessione ai giornalisti durante il volo per Madrid. E la battuta: «Non so quante partite avrò modo di vedere»

«Farò sicuramente il tifo per gli Usa ai mondiali di calcio, ma non so quante partite avrò modo di vedere». Ha scherzato Papa Leone XIV salutando i giornalisti sul volo papale diretto a Madrid.

Real Madrid o Barcelona?

In seguito, incalzato dai cronisti spagnoli, il Pontefice ha fatto una ammissione, sul fatto di preferire il Real Madrid o il Barcelona: «Questa è facile, il Papa è per tutte le squadre. Però sono del Real Madrid».

Papa Leone e il calcio

Papa Leone XIV ha mostrato in più occasioni interesse per lo sport e, in particolare, per il calcio. Secondo testimonianze di persone che lo conoscono da anni, sarebbe un tifoso della AS Roma. A rivelarlo è stato padre Giuseppe Pagano, amico e confratello agostiniano di Robert Prevost, che ha raccontato come il futuro Papa seguisse con passione le vicende giallorosse e fosse andato anche allo stadio Olimpico. Tra i dettagli emersi dopo la sua elezione, c’è anche il racconto della sua ultima presenza allo stadio, risalente al settembre 2019, quando assistette alla vittoria della Roma per 4-2 contro il US Sassuolo. Oltre al calcio, Leone XIV è noto per la sua passione per il tennis, sport che ha praticato personalmente per molti anni.