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Papa Leone viaggia in Spagna e incontra i Reali. «Sull’Ucraina bisogna trovare una soluzione»

06 Giugno 2026 - 11:11 Stefania Carboni
papa leone spagna
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Il Pontefice spinge per i negoziati. La lettera di Mattarella e il motto della visita, «Alzad la mirada»
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«Il messaggio è già nell’enciclica, Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione della violenza e della guerra», lo sostiene Papa Leone interpellato a bordo dell’aereo sulla situazione in Ucraina dopo le prove di dialogo, già fallite tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo, Vladmir Putin. «Sono preoccupato per l’Ucraina. Ogni volta la situazione peggiora. Adesso anche negli Stati Uniti alcuni vogliono dare il loro appoggio. Sono già quattro anni e mezzo. Occorre trovare una soluzione», ha aggiunto salutando i giornalisti. Leone ha parlato anche del Libano: «Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa».

La lettera di Mattarella al Papa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della sua partenza per la Spagna, dove il Pontefice sta incontrando i reali esprimendo gratitudine per le parole ricevute. Nel messaggio, il Capo dello Stato evidenzia come il motto della visita, «Alzad la mirada» («Alzate i vostri occhi»), rappresenti un invito ad ampliare gli orizzonti, a guardare oltre le difficoltà del presente e a riscoprire il senso della fraternità e della solidarietà tra i popoli.

Mattarella richiama quindi le tensioni che attraversano l’attuale scenario internazionale, segnato da numerosi conflitti e da un pesante tributo di sofferenza e vittime. In questo contesto, osserva il presidente, emerge con forza la necessità di interrogarsi sui valori fondamentali della convivenza e del futuro dell’umanità. «La pace nasce nei cuori di ciascuno e non bisogna mai rassegnarsi alla guerra», ricorda il Capo dello Stato, richiamando uno dei messaggi più volte ribaditi dal Pontefice.

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