Russia, intercettati 25 droni su San Pietroburgo. Putin incontra l’ex cancelliere tedesco Schroeder e attacca Zelensky – La diretta
Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto è stato ieri il Cremlino, secondo cui il colloquio si è svolto in un clima «positivo e amichevole», come riportato anche dall’agenzia russa Interfax. Intanto sul fronte diplomatico, resta alta la tensione tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver escluso un incontro diretto finalizzato a discutere una possibile conclusione del conflitto, ormai entrato nel suo quarto anno. «Purtroppo la Russia continua a scegliere la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi: una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra», ha dichiarato dopo che il leader del Cremlino aveva affermato di non vedere «alcun motivo» per un faccia a faccia con il presidente ucraino. Putin ha criticato la lettera aperta che gli ha inviato il presidente ucraino, che avrebbe «elementi di maleducazione», non favorendo così eventuali negoziati.
Come reagisce l’Europa, l’allarme di Starmer
Il premier britannico Keir Starmer è tornato a lanciare l’allarme sulla minaccia rappresentata dalla Russia per la sicurezza europea. Secondo il capo del governo laburista, Mosca potrebbe essere in grado di attaccare la Nato entro il 2030. Una valutazione che, ha spiegato, si basa sulle analisi dei servizi d’intelligence britannici e di altri Paesi alleati. Starmer ha quindi ribadito la necessità di rafforzare rapidamente le capacità difensive del Regno Unito, definendo l’obiettivo «urgente e prioritario». In quest’ottica, ha annunciato la presentazione di un nuovo piano decennale di investimenti per la difesa, interamente finanziato, che sarà illustrato prima del vertice della Nato previsto il 7 luglio in Turchia.
Intercettati oltre 20 droni ucraini sopra San Pietroburgo
Le difese aeree russe hanno abbattuto 25 droni nella notte tra venerdì e sabato nella regione di Leningrado, che comprende l’area di San Pietroburgo, sede in questi giorni di un importante forum internazionale dedicato agli investimenti. A riferirlo è stato il governatore regionale Aleksandr Drozdenko, che su Telegram ha dichiarato che le operazioni di contrasto sono ancora in corso.
L’episodio arriva pochi giorni dopo che, all’apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, droni ucraini avevano colpito un deposito petrolifero e una struttura militare nelle vicinanze della città. I partecipanti all’evento erano stati accolti da una densa colonna di fumo nero visibile nei pressi dell’area interessata. La manifestazione si conclude sabato con l’intervento del presidente russo Vladimir Putin.
Nelle stesse ore, anche Mosca è stata interessata da un nuovo allarme. Secondo il sindaco Sergei Sobyanin, otto droni ucraini diretti verso la capitale sono stati intercettati e distrutti all’alba di sabato.
Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni contro obiettivi nei territori occupati e all’interno della Russia, presentandoli come una risposta ai continui bombardamenti russi sul territorio ucraino.