Russia, intercettati 25 droni su San Pietroburgo. Putin incontra l’ex cancelliere tedesco Schroeder e attacca Zelensky – La diretta

Intanto il premier britannico Keir Starmer è tornato a lanciare l'allarme: Mosca potrebbe essere in grado di attaccare la Nato entro il 2030.

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto è stato ieri il Cremlino, secondo cui il colloquio si è svolto in un clima «positivo e amichevole», come riportato anche dall’agenzia russa Interfax. Intanto sul fronte diplomatico, resta alta la tensione tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver escluso un incontro diretto finalizzato a discutere una possibile conclusione del conflitto, ormai entrato nel suo quarto anno. «Purtroppo la Russia continua a scegliere la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi: una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra», ha dichiarato dopo che il leader del Cremlino aveva affermato di non vedere «alcun motivo» per un faccia a faccia con il presidente ucraino. Putin ha criticato la lettera aperta che gli ha inviato il presidente ucraino, che avrebbe «elementi di maleducazione», non favorendo così eventuali negoziati.

Come reagisce l’Europa, l’allarme di Starmer

Il premier britannico Keir Starmer è tornato a lanciare l’allarme sulla minaccia rappresentata dalla Russia per la sicurezza europea. Secondo il capo del governo laburista, Mosca potrebbe essere in grado di attaccare la Nato entro il 2030. Una valutazione che, ha spiegato, si basa sulle analisi dei servizi d’intelligence britannici e di altri Paesi alleati. Starmer ha quindi ribadito la necessità di rafforzare rapidamente le capacità difensive del Regno Unito, definendo l’obiettivo «urgente e prioritario». In quest’ottica, ha annunciato la presentazione di un nuovo piano decennale di investimenti per la difesa, interamente finanziato, che sarà illustrato prima del vertice della Nato previsto il 7 luglio in Turchia.