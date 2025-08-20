Papa Leone XIV grida «Forza Roma!». La richiesta di un tifoso a cui il Pontefice non si sottrae – Il video

Le immagini, girate domenica a Castel Gandolfo, stanno diventando virali

Papa Leone XIV conferma la sua passione per la As Roma. Domenica il Pontefice si trovava a pranzo nel Borgo Laudato Sì di Castel Gandolfo. In tanti si sono avvicinati per una stretta di mano. E un ospite gli ha chiesto di salutare il fratello romanista, riprendendolo con il telefonino. Papa Leone XIV, seduto a tavola, chiede il nome del tifoso. Poi non si sottrae e grida: «Forza Roma!», con il pollice in su. Il video, postato sui social, è diventato virale.

Papa Leone e la lunga passione giallorossa

Grande appassionato di tennis, Papa Leone, essendo originario di Chicago, segue anche il baseball e tifa per i White Socks. Per il basket invece ha nel cuore i Villanova Wildcats, la squadra dell’università religiosa in cui ha studiato e in cui si è laureato. Non ha mai nascosto la sua passione giallorossa e prima della nuova era in Vaticano c’è chi sostiene che abbia fatto anche qualche salto allo Stadio Olimpico. La passione per la Roma nasce da lontano, per la precisione quando, a 27 anni, nel 1982, fu spedito nella Capitale per studiare Diritto canonico alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum). Nello stesso anno fu ordinato sacerdote. Una passione che fu confermata all’Ansa, da padre Giuseppe Pagano, del convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze, amico di Prevost. «Ama gli sport, andava allo stadio volentieri e nel calcio è un grande tifoso della Roma – ha dichiarato -. L’ho sentito dopo Roma-Fiorentina, gli ho detto scherzando: ‘La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte’».