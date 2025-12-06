Infinito Messi, l’Inter Miami trionfa negli Usa con le prodezze di Leo. La festa e l’abbraccio con Beckham – I video

Prima vittoria in MLS per la squadra in rosa. Per la "Pulce" è il 48esimo titolo di una carriera straordinaria

Lionel Messi e l’Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Nella finale dei playoff la squadra di Miami ha battuto 3-1 i Vancouver Whitecaps grazie ai gol di Ocampo (autorete), De Paul e Allende, con due assist nel finale proprio di Messi. Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona, e i due in Francia con il Paris Saint-Germain, a 38 anni Messi si porta così nel palmares pure il suo primo campionato negli Stati Uniti. Nel complesso per il fenomeno argentino si tratta del 48esimo titolo vinto in una carriera impreziosita dopo lunghi tentativi anche dalla Coppa del Mondo vinta con l’Argentina nel 2022. Ciliegina sulla torta finale, Messi è anche stato premiato come miglior giocatore (MVP) dei playoff dell’MLS, soprattutto per i suoi assist geniali, compreso l’ultimo che ha mandato in porta il compagno Allende al 96′ della sfida finale col Vancouver.