Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
SPORTCalcioDavid BeckhamLeo MessiMiamiUSAVideo

Infinito Messi, l’Inter Miami trionfa negli Usa con le prodezze di Leo. La festa e l’abbraccio con Beckham – I video

06 Dicembre 2025 - 23:48 Simone Disegni
embed
Prima vittoria in MLS per la squadra in rosa. Per la "Pulce" è il 48esimo titolo di una carriera straordinaria

Lionel Messi e l’Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Nella finale dei playoff la squadra di Miami ha battuto 3-1 i Vancouver Whitecaps grazie ai gol di Ocampo (autorete), De Paul e Allende, con due assist nel finale proprio di Messi. Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona, e i due in Francia con il Paris Saint-Germain, a 38 anni Messi si porta così nel palmares pure il suo primo campionato negli Stati Uniti. Nel complesso per il fenomeno argentino si tratta del 48esimo titolo vinto in una carriera impreziosita dopo lunghi tentativi anche dalla Coppa del Mondo vinta con l’Argentina nel 2022. Ciliegina sulla torta finale, Messi è anche stato premiato come miglior giocatore (MVP) dei playoff dell’MLS, soprattutto per i suoi assist geniali, compreso l’ultimo che ha mandato in porta il compagno Allende al 96′ della sfida finale col Vancouver.

Articoli di SPORT più letti
1.

La Coppa Davis accanto al feretro, Nicola Pietrangeli e l’omaggio del Foro Italico. Il figlio su Sinner: «Il messaggio? Non ho visto»

2.

Impresa show dell’Italia del nuoto: oro europeo e record del mondo nella staffetta. Sara Curtis firma la vittoria con l’ultima frazione

3.

India, il bambino di 3 anni che entra nella classifica mondiale degli scacchi

4.

Thomas Ceccon, gli scherzi, le battute e le vittorie sugli Usa: «Non sono supersimpatici»

5.

Addio a Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di sempre: aveva 72 anni

leggi anche
cristiano ronaldo miliardario calcio arabia
SPORT

Cristiano Ronaldo e il suo primo miliardo, dagli sponsor ai contratti faraonici in Arabia: come fa CR7 a guadagnare dieci volte Messi

Di Ugo Milano
messi argentina ultima partita venezuela
SPORT

L’addio di Messi fa commuovere l’Argentina: tifosi e compagni in lacrime allo stadio – Il video

Di Davide Aldrigo
Lionel Messi infortunato
SPORT

Messi infortunato contro i messicani del Necaxa, fuori dopo 11′: come si è fatto male – Il video

Di Giovanni Ruggiero