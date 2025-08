Messi infortunato contro i messicani del Necaxa, fuori dopo 11′: come si è fatto male – Il video

Il 38enne argentino è uscito dal campo da solo, dopo aver chiesto il cambio. Come si è fatto male

Lionel Messi si è infortunato durante la partita di Leagues Cup contro i messicani del Necaxa, lasciando il campo dopo appena 11 minuti di gioco al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Nonostante l’uscita di Messi, l’Inter Miami è riuscita a portare a casa la vittoria. La partita è finita 2-2 dopo i tempi regolamentari, con entrambe le squadre ridotte a 10 uomini. Poi ai rigori gli Herons hanno avuto la meglio vincendo 5-4 e qualificandosi per il turno successivo.

Come si è infortunato Messi

Messi stava dribblando verso la difesa messicana quando è inciampato nella parte alta dell’area di rigore. Lo scontro con il difensore Alexis Pena lo ha mandato a terra, a quel punto è stato chiaro innanzitutto all’argentino che qualcosa non andava: ha iniziato a martellare il campo con i pugni mentre la palla veniva allontanata. Il problema sembra riguardare la parte superiore della gamba destra o l’inguine. Dopo essere rimasto a terra per qualche istante vicino al centrocampo, sdraiato sulla schiena, Messi è uscito con le proprie forze dirigendosi verso gli spogliatoi. Al suo posto è entrato Federico Redondo.

La preoccupazione per le condizioni

Ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio di Messi. Il fatto che sia uscito dal campo sulle sue gambe è un segnale positivo, ma la zona colpita, richiede sempre particolare attenzione. E i 38 anni della Pulce non possono che pesare sui tempi di recupero. «Leo ha avvertito un fastidio al bicipite femorale – ha dichiarato l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, dopo la partita – Non sapremo l’entità dell’infortunio prima di domani. Probabilmente ha qualcosa che non va. Potrebbe non essere così grave perché non aveva dolore, ma ha comunque avvertito un fastidio».