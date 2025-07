La kiss cam dei Coldplay becca pure Messi. La dedica di Chris Martin e la reazione della folla – Il video

Il fuoriclasse argentino pizzicato dalla telecamera al concerto di Miami, ma la compagnia è quella «giusta»: al suo fianco la moglie Antonela Roccuzzo

È con una standing ovation che Lionel Messi è stato accolto quando, insieme alla moglie Antonela Roccuzzo, è stato immortalato dalla ormai celebre “Kiss cam” durante il concerto dei Coldplay a Miami. Nessuna reazione di panico, come quella che ha portato a conoscenza di mezzo mondo la relazione extraconiugale tra il Ceo di Astronomer Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristine Cabot. Certo l’imbarazzo anche per Messi e Roccuzzo c’è, ma per loro non c’è alcun bisogno di nascondere il volto tra le mani o gettarsi sotto la balaustra: anche perché a farli sorridere in diretta ci pensa Chris Martin.

Le parole al miele di Chris Martin per Messi: «Il più forte sportivo di tutti i tempi»

Il re di Miami è stato accolto da re. Se per Andy Byron è stato il fato – o meglio la sfortuna – a decidere dove la telecamera dovesse puntare, questa è evidentemente stata una scelta precisa dei registi. Dopo una decina di secondi di applausi e grida, è lo stesso frontman dei Colplday, Chris Martin, a salutare Leo Messi e la moglie, abbracciati teneramente uno all’altra: «Mio bellissimo fratello, tu e tua moglie state così bene insieme», improvvisa cantando. «Grazie per essere venuti oggi a vedere la nostra band suonare. Lo sportivo più forte di tutti i tempi». E giù di nuovo con gli applausi, per il fuoriclasse argentino ma anche per la moglie Antonela Roccuzzo.