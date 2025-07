Kiss cam del Coldplay, si dimette anche Kristin Cabot, l’amante sorpresa con l’ex ceo di Astronomer

Era il capo delle risorse umane. Ma la sua relazione parallela è finita su tutti i smartphone del mondo

Aveva resistito finora, auto sospendendosi dal suo ruolo ai vertici delle Risorse umane dell’azienda Astronomer, adesso però arrivano le dimissioni. Kristin Cabot non lavora più per l’azienda tecnologica statunitense. Lo riporta la BBC. Il suo addio segue quello di Andy Byron, ex ceo della società, che se n’è andato la scorsa settimana dopo che Astronomer aveva annunciato un suo congedo.

Storia di un tradimento in mondovisione

I due colleghi amanti, entrambi sposati, erano stati pizzicati dalla kiss cam al concerto dei Coldplay. Le reazioni di entrambi, misti a imbarazzo e vergogna, erano diventate virali in tutto il mondo. Una scoperta che ha travolto le loro vite private, con reazioni più o meno eclatanti da parte dei coniugi traditi e cambiamenti professionali.

I traditi eclissati

La moglie di Byron, Megan Kerrigan Byron, ha prima rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook e poi ha cancellato del tutto l’account, mentre il marito di Kristin Cabot, Andrew Cabot ha chiuso quasi tutti i suoi account personali e reso privato anche quello di Instagram con il nome “truamericanrum”, etichetta di tutti gli spiriti da lui prodotti con la sua distilleria. Cabot è il proprietario e CEO di un’azienda di Ipswich, la Privateer rum. Secondo il New York Post i Cabot avevano comprato insieme, intestandola al 50% ciascuno, una villa in stile New England sulla spiaggia nella Seacoast del New Hampshire costata 2,2 milioni di dollari. Si erano sposati di recente. Kristin aveva divorziato dal primo marito, Kenneth Thornby, nel 2002, in modo molto burrascoso.