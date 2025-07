Coppia di amanti pizzicata al concerto dei Coldplay, esplode il marito di lei. Chiusi o resi privati i social, cancellato il ruolo della moglie nell’azienda di rum

Andrew Cabot aveva sposato Kristin Stanek da poco più di un anno, dopo che lei aveva divorziato dal primo marito che l’accusava di continue infedeltà. La coppia aveva appena comprato insieme una villa sul mare da 2,2 milioni di euro nel New Hampshire

Si è ritirato dai social anche Andrew Cabot, il marito attuale di Kristin Stanek Cabot, pizzicata con il suo capo e amante Andy Byron dalla kiss cam del concerto dei Coldplay. Cabot ha chiuso quasi tutti i suoi account personali e reso privato anche quello di Instagram con il nome “truamericanrum” che era l’etichetta di tutti gli spiriti da lui prodotti con la sua distilleria. Cabot, infatti, è il proprietario e CEO di un’azienda di Ipswich, la Privateer rum che produce il «vero rum americano» e anche qualche bottiglia di gin.

Cabot ha cancellato poche ore dopo il clamore del tradimento di sua moglie anche la composizione dell’advisory board della distilleria, in cui da qualche mese Kristin era entrata. Il solo account social restato aperto anche perché pochissimo utilizzato è stato il profilo linkedin che Cabot usava soprattutto per dare conto della sua laurea ad Harvard e del lungo curriculum vantato prima di occuparsi di liquori. Solo 4-5 volte aveva postato complimenti ad altri manager, e puntualmente lì sotto appare da qualche ora la provocazione di qualche altro iscritto Linkedin. Uno studente universitario ha scritto ad esempio sotto un suo breve commento di tre mesi fa «È ora di divorziare dalla moglie traditrice!». Mark S, un dirigente medico, ha scritto sotto un altro commento di Andrew di fine 2024: «Sapevi di lei?».

La villa al mare da 2,2 milioni acquistata dalla coppia solo alla fine di febbraio

Secondo il New York Post, che pubblica l’atto, a fine febbraio Andrew Cabot e la moglie Kristin avevano comprato insieme, intestandola al 50% ciascuno, una villa in stile New England sulla spiaggia nella Seacoast del New Hampshire costata 2,2 milioni di dollari. Il loro matrimonio era per altro molto recente, avendo Kristin Stanek chiuso un burrascoso divorzio con il primo marito, Kenneth Thornby, nel 2002. Anche in quel caso il consorte era un manager di un importante gruppo, e la coppia era spesso sotto i riflettori, tanto è che la separazione ha fatto notizia anche per le violente e pubbliche accuse del marito sulle infedeltà della moglie.