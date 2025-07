Amanti beccati al concerto dei Coldplay, la reazione della moglie del Ceo travolta dai messaggi: «È sparita»

La moglie del Ceo di Astronomer, Andy Byron, ha rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook prima di cancellarlo del tutto, dopo il video virale che lo ritrae in atteggiamenti intimi con la collega Kristin Cabot

La vicenda che ha travolto il Ceo di Astronomer, Andy Byron e la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, continua a far discutere e ora ha un nuovo capitolo: la moglie dell’imprenditore, Megan Kerrigan Byron, ha prima rimosso il cognome del marito dal suo profilo Facebook e poi ha cancellato del tutto l’account. Un gesto che arriva a pochi giorni di distanza dal video, che grazie a TikTok ha raggiunto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, che ritrae i due amanti particolarmente sfortunati, in un momento ripreso dalla “kiss cam” dello stadio. I due si sono rapidamente allontanati non appena si sono accorti di essere inquadrati, ma era troppo tardi: le immagini avevano già fatto il giro del mondo.

Il gesto social di Megan Kerrigan

Secondo quanto riportato da Page Six e Newsweek, la pagina Facebook di Megan Kerrigan Byron non è più visibile già da giovedì mattina. Ma prima della cancellazione definitiva, Megan ha rimosso «Byron», il cognome del marito, dal suo nickname, un chiaro segnale della frattura coniugale. La sua pagina, che fino a pochi giorni prima conteneva foto di famiglia e momenti personali, è stata presa d’assalto da commenti e messaggi di sostegno, ma anche da commenti sarcastici, dopo la diffusione del video del marito. Una pressione social alla quale la donna non ha voluto evidentemente esporsi. Nelle ultime ore stanno spuntando nuovi profili Facebook a nome della donna ma che sembrerebbero essere falsi.

Il profilo di Megan Kerrigan prima e dopo il cambio del nome

La crisi interna ad Astronomer e il silenzio dei protagonisti

Intanto, anche il profilo LinkedIn di Andy Byron risulta rimosso e un comunicato aziendale che celebrava l’ingresso di Kristin Cabot in Astronomer è stato cancellato. Cabot, secondo fonti pubbliche, è entrata nell’azienda nel novembre 2024, mentre Byron era stato nominato Ceo nel luglio 2023. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, nonostante nelle ultime ore sia circolato un falso comunicato stampa di scuse. Astonomus invece ha annuciato che Byron è stato temporaneamente rimosso dalla sua posizione, e alcune indiscrezioni affermano che anche Cabot sarebbe stata allontanata.