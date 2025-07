C’è un nuovo video che fa capire la sfortuna degli amanti dai Coldplay. Lei resta in azienda, e il nuovo CEO usa l’accaduto come uno spot

Una ragazza che era al concerto della band fa vedere da sotto come Andy Byron e Kristin Cabot siano sempre stati a distanza, e solo per un istante (quello fatale) si sono abbracciati. Il nuovo manager di Astronomer nel suo primo intervento gongola perché così l’azienda ha un marchio noto in tutto il mondo

La tempesta mediatica mondiale sul caso dei due amanti pizzicati abbracciati al concerto dei Coldplay potrebbe fare anche bene ad Astronomer, l’azienda tecnologica in cui i due erano top manager. Lo sostiene nella sua prima dichiarazione pubblica il co-fondatore della società, Pete DeJoy, oggi CEO ad interim di Astronomer. Quanto ai due amanti lui, Andy Byron, ha rassegnato le dimissioni da CEO dell’azienda dopo il video imbarazzante. Lei, Kristin Cabot, è semplicemente sospesa in attesa di una investigazione interna che deve essere compiuta per altro dall’ufficio del personale di cui era ed è il capo, come è tutt’oggi visibile dal sito dell’azienda che la conserva nella sua carica anche nell’organigramma che vede alla guida il nuovo CEO ad interim.

Il nuovo CEO gongola: adesso Astronomer è un marchio noto in tutto il mondo

DeJoy a clienti e investitori, quasi rallegrandosene e trasformando la storia degli amanti pizzicati in una sorta di spot, ha spiegato che «gli eventi degli ultimi giorni hanno ricevuto un’attenzione mediatica che poche aziende, figuriamoci le startup nel nostro piccolo angolo del mondo dei dati e dell’IA, hanno mai ricevuto. I riflettori sono stati insoliti e surreali per il nostro team e, anche se non avrei mai voluto che accadesse in questo modo, Astronomer è ora un nome familiare. In Astronomer non abbiamo mai evitato le sfide; quasi un decennio di costruzione di questa attività ci ha messo alla prova più e più volte, e ogni volta ne siamo usciti più forti (…) Siamo qui perché Astronomer è stata creata da persone che vivono per risolvere problemi difficili, che lavorano fino a tarda notte per riparare ciò che non funziona e che hanno a cuore il modo in cui fanno le cose».

L’organigramma aziendale di Astronomer prima e dopo il concerto. Kristin Cabot resta in sella

L’azienda al centro della vicenda è una start-up arrivata a 24,5 milioni di incassi

Anche se le prime mosse per cavalcare a proprio favore quanto accaduto in senso opposto alle prime reazioni di Astronomer, secondo cui gli amanti avevano violato il codice comportamentale dell’azienda, la tentazione di approfittare in altro modo della notorietà mondiale è comprensibile se si pensa che l’azienda non è certo quel colosso che le prime notizie sembravano descrivere. Fondata nel 2015 è poco più di una start-up con una crescita esponenziale del fatturato ancora molto lontana però da quella valutazione di 1,2 miliardi di dollari che era circolata all’indomani dell’accaduto. Nel 2017 Astronomer fatturava 720 mila dollari. Gli affari dopo la pandemia sono però decisamente partiti. Nel 2023 il fatturato è salito a 12,1 milioni di dollari e nel 2024 era raddoppiato, arrivando a 24,5 milioni di dollari. Le previsioni dell’azienda sul 2025, fatte poco prima del concerto dei Coldplay, erano di un fatturato poco sotto i 40 milioni di dollari. L’azienda crescendo è arrivata a più di 300 dipendenti.

Il nuovo video sui due amanti al concerto mostra l’incredibile sfortuna avuta

Intanto un account di un fan dei Coldplay ha postato su TikTok altre immagini, riprese da lontano e da una diversa angolatura, della scena che ha fatto il giro del mondo. Che fanno capire come sia stato sfortunatissimo l’epilogo. Andy e Kristin erano infatti in piedi insieme ad altre 4 o 5 persone dietro il mancorrente della tribuna alle spalle del palco dei Coldplay. In tutte queste immagini riprese dal prato i due figurano anche a una certa distanza l’uno dall’altro. Solo per un istante lui si avvicina a lei e la abbraccia stando alle spalle. È in quel momento che la kisscam degli organizzatori li inquadra trasmettendo l’immagine sui maxi- schermi. E l’istante ha provocato il patatrac.