Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…»

Dopo giorni di insistenze da parte dei fan, il frontman degli Oasis commenta la vicenda del Ceo di Astronomer e della collega Andy Byron, la cui relazione clandestina è stata svelata durante il concerto dei Coldplay

«Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l’amore. Non sono affari nostri». Così ha esordito il frontman degli Oasis Liam Gallagher durante il concerto di sabato 19 luglio all’Heaton Park di Manchester. Difficile non pensare che questa sia una frecciatina ai Coldplay e alla scelta della band di utilizzare una kiss cam durante il loro show. Scelta molto discussa, dopo che sul maxischermo sono state proiettate le immagini dell’amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron e della sua amante Kristin Cabot. Liam Gallagher ha tenuto a rassicurare subito il proprio pubblico: «Non preoccupatevi, noi non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay».

Il dissing tra Oasis e Coldplay dopo il tradimento svelato grazie alla kiss cam

