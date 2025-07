Scandalo kiss cam, le indiscrezioni su una causa legale di Andy Byron contro i Coldplay. Ma gli esperti sono scettici: «Perderebbe subito»

L'uomo era stato ripreso durante il concerto della band mentre era con la sua amante. Gli scenari legali possibili

Un semplice abbraccio sullo schermo gigante durante un concerto si è trasformato in una tempesta mediatica che ha travolto Astronomer, la startup statunitense esperta in tecnologia. Andy Byron, ex amministratore delegato della società, ripreso dalla kiss cam in un momento di tradimento con la responsabile delle Risorse Umane Kristin Cabot durante il live dei Coldplay del 16 luglio, starebbe valutando una causa legale contro la band e gli organizzatori dell’evento. Sono le indiscrezioni che emergono da quanto dichiarato da fonti al New York Post e a Page Six. A peggiorare la situazione dopo l’apparizione sullo schermo, sono state infatti le battute di Chris Martin dal palco, che hanno lasciato intendere una relazione clandestina: «O hanno una relazione o sono semplicemente molto timidi», ha detto al microfono.

Una causa quasi impossibile

Gli avvocati esperti, però, sono scettici. Come spiegato a Page Six, in un concerto pubblico davanti a 70mila persone e con telecamere accese, la tutela della privacy è minima, e per dimostrare diffamazione Byron dovrebbe provare non solo l’inesistenza della relazione ma anche che Chris Martin «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che non vi era alcuna tresca, «ma ha fatto comunque quell’affermazione con l’intento di nuocere». Nel frattempo, la questione ha avuto pesanti ripercussioni personali e professionali: Byron e Cabot hanno rassegnato le dimissioni e la startup si trova ad affrontare una crisi su più fronti, da quello commerciale a quello di marketing.

Gwyneth Paltrow nuova testimonial di Astronomer

Su quest’ultimo, però, è venuta in soccorso Gwyneth Paltrow con un colpo di scena perfettamente calibrato tra strategia di marketing e autocritica ironica. L’azienda americana Astronomer ha infatti annunciato l’attrice come nuova testimonial. Il nome di Paltrow non è certo casuale: ex moglie di Chris Martin, l’attrice è da anni il volto della separazione consapevole, concetto che ha contribuito a rendere popolare con l’espressione «conscious uncoupling», usata per raccontare proprio il suo divorzio nel 2014.