Coldplay, l’ex moglie di Chris Martin, Gwyneth Paltrow, è la nuova testimonial dell’azienda travolta dallo scandalo della kiss cam – Il video

La mossa geniale di Astronomer, che ingaggia l'attrice, dopo il video diventato virale dei due amanti che hanno dovuto abbandonare l'azienda

In un colpo di scena perfettamente calibrato tra strategia di marketing e autocritica ironica, l’azienda americana Astronomer ha annunciato Gwyneth Paltrow come nuova testimonial. Un nome che non sembra scelto a caso: l’attrice è anche l’ex moglie di Chris Martin, frontman dei Coldplay, il gruppo sul cui palco è esploso lo scandalo del tradimento che ha travolto l’azienda. Paltrow è da anni simbolo di separazioni consapevoli e relazioni che si trasformano senza drammi, concetto che ha reso popolare con il termine «conscious uncoupling», usato per raccontare proprio il suo divorzio da Martin nel 2014.

«Sono qui per le vostre domande»

Ora diventa il volto di un’azienda che, solo pochi giorni fa, ha dovuto fare i conti con le dimissioni del Ceo Andy Byron e della direttrice delle risorse umane Kristin Cabot, dopo essere stati ripresi dalla kiss cam in atteggiamenti romantici. «Sono stata ingaggiata con un contratto a tempo determinato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer», dice Paltrow nel video. «​Astronomer ha ricevuto un sacco di domande negli ultimi giorni e voleva che rispondessi io a quelle più comuni», ha aggiunto.

Il caso della kiss cam: tutto è iniziato lì

Lo scandalo è scoppiato lo scorso 16 luglio 2025, durante un concerto dei Coldplay. Una telecamera della kiss cam, inquadrando tra il pubblico, ha sorpreso Andy Byron e Kristin Cabot in un abbraccio intimo. La reazione immediata dei due è stata qulla di cercare di sottrarsi all’inquadratura facendo nascere il sospetto che si trattasse di una relazione extraconiugale. Pochi giorni dopo, Byron ha rassegnato le dimissioni, poi seguito da Cabot. Ora, dopo l’addio dei due manager, arriva una mossa geniale: Astronomer ingaggia la celebre attrice per guidare la sua nuova immagine pubblica. Non solo per il richiamo mediatico che l’attrice porta con sé, ma anche per il suo profilo simbolico: icona di un modo diverso di vivere le relazioni (e le rotture), coerente con l’idea di trasparenza che l’azienda vuole ora comunicare.