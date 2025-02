Il figlio di Messi lancia la sfida a Cristiano Ronaldo jr. 11 gol in una sola partita: così parte la gara dei record – I video

I due primogeniti di Leo e CR7 stanno incantando le giovanili dei loro club, in Florida e in Arabia. Riusciranno a seguire le orme dei genitori?

Tali padri, tali figli? Ci sono casi in cui camminare sulle orme dei genitori è più complicato. È il caso di Thiago Messi, 12 anni, e Cristiano Ronaldo Jr., 14 anni. Quasi a incorniciare la loro rivalità, eredità di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i 13 Palloni d’oro vinti dai due padri. Prima una sfida diretta, tra Barcellona e Real Madrid, poi le carriere in due continenti opposti: il 37enne argentino all’Inter Miami, il 40enne portoghese all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Insieme a loro hanno entrambi portato i figli, che crescono nella loro ombra giocando per le giovanili dello stesso club. Inutile dire che il dna finora non ha mentito, e i due piccoli calciatori sembrano di un’altra categoria. Una sfida a distanza di cui forse i protagonisti nemmeno si sono accorti.

Thiago Messi e la super partita da 11 gol

A fare il giro del web nelle ultime ore è l’incredibile performance di Thiago Messi. Il 12enne, attaccante nelle giovanili dell’Inter Miami, ha trascinato la sua squadra nella vittoria per 12-0 contro i pari età dell’Atlanta United in Mls Cup Under 13. Per il primogenito della Pulce undici gol, cinque nel primo tempo e sei nella ripresa. Tutto troppo facile, merito anche della sua competitività: «Non gli piace arrivare secondo, quando perde sta male», aveva raccontato Messi.

Ronaldo Jr. goleador in Arabia: «Dice che sarà meglio del padre»

Dall’Arabia Saudita non sembrano di minor spessore le prestazioni del figlio d’arte di CR7. Con la maglia giallo-blu dell’Al-Nassr, categoria under 15, ha timbrato il cartellino per dieci volte nell’ultima partita, contro l’Al-Ittihad. Uno in meno di Thiago, ma tre in più rispetto al suo precedente record di sette. Una vera e propria macchina da gol, esattamente come l’Italia lo aveva conosciuto nella parentesi juventina del padre: 58 gol e 18 assist in 28 partite giocando con l’under 9 dei bianconeri. E tanta, tantissima, fiducia in sé stesso: «Dice che sarà migliore di me, ma penso sia difficile», ha sorriso Cristiano Ronaldo.