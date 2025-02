«Aspettiamo il capitano…». Scattano Totti e Del Piero chiamati da Giusy Meloni: la trovata della Marvel per il nuovo film – Il video

Cresce l'attesa per il nuovo film della saga su Captain America. Per il lancio in Italia, scendono in campo due mitici capitani

«Siamo in attesa che arrivi il capitano, c’è grande fermento, ma ancora non si è presentato», annuncia il volto di DAZN Giusy Meloni dallo Stadio Olimpico di Roma. A osservare la scena trasmessa in tv, ci sono Francesco Totti e Alessandro del Piero. Le leggende di Roma e Juventus non ci pensano un secondo. Si alzano in piedi e iniziano la corsa verso lo stadio della capitale. «Che stai facendo?», chiede Totti a Del Piero. «Ha detto il capitano», gli fa notare. Parte la corsa per le strade di Roma tra un palleggi, dribbling e motorini da schivare. Con un pallone trovato lungo il tragitto, i due arrivano sul prato dell’Olimpico. Ma scoprono che nessuno di loro è il capitano che tutti aspettano. In campo ce n’è già un altro: Captain America, che scudo alla mano para intercetta il cross del pupone, prima di andarsene soddisfatto. Lo spot promuove l’uscita del nuovo film dedicato al personaggio Marvel, in uscita il 12 febbraio 2025, e appare già molto apprezzato sui social con migliaia di condivisioni del video del cameo delle bandiere di Juve e Roma.