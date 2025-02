Achille Lauro e Celeste Dalla Porta nella fontana di Trevi. Il video della canzone di Sanremo ispirato alla Dolce Vita

Il cantante e l'attrice che interpreta Parthenope nell'ultimo film di Sorrentino sono stati ripresi mentre giravano quello che potrebbe essere il video di «Incoscienti giovani»

Entrambi di nero vestiti, spiccano nell’acqua della fontana di Trevi appena restaurata Achille Lauro e Celeste Dalla Porta, interprete di Parthenope nell’omonimo film di Paolo Sorrentino. Il cantante è tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, al via l’11 febbraio e pare che assieme all’attrice stesse girando il videoclip del brano che porterà sul palco dell’Ariston: Incoscienti giovani. L’indiscrezione al momento è solo tale, ma il titolo della canzone potrebbe combaciare con la scena che ricorda La dolce vita di Federico Fellini. In particolare il bagno proibito nella fontana di Trevi di Marcello Mastroianni e Anita Ekberg col sottofondo di Valzer (Parlami di me) di Nino Rota.

Il video di Achille Lauro è «un’operazione vincente per Roma»

Movimenti lenti, carezze e sguardi. Di qualcosa di grosso si tratta di certo, come confermano le dichiarazioni dell’assessore ai grandi eventi del Comune di Roma: Alessandro Onorato. «Vincente per tutti – definisce l’operazione Onorato citato dal Messaggero – per la Sovrintendenza che incassa dei soldi per aver concesso un’area di pregio e per Roma stessa le cui immagini arriveranno dirette in milioni di telefoni». Non resta che attendere la pubblicazione del video per vedere il risultato finale.