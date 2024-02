L’omaggio di Stevie Wonder a Tony Renis, l’iconica «Quando quando quando» finisce anche al Super Bowl con Messi – I video

Durante la diretta tv dell’ultimo Super Bowl c’è stato spazio anche per un omaggio all’Italia, in particolare con lo spot della birra Michelob che vedeva Lionel Messi come testimonial. La clip aveva come sottofondo l’intramontabile brano di Tony Renis «Quando, quando, quando», che dal 1956 fa costantemente da colonna sonora in altri numerosi spot e in tantissimi film.

Un brano che non risente del passare del tempo, apprezzato ancora oggi anche da Stevie Wonder, che in un video diffuso sui social fa un suo personale omaggio a Tony Renis. L’artista americano ha salutato il cantante e produttore discografico esprimendo il suo «affetto che ho per te da sempre». E ha interpretato il brano in una originale versione acustica.

