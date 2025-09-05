Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
L’addio di Messi fa commuovere l’Argentina: tifosi e compagni in lacrime allo stadio – Il video

05 Settembre 2025 - 16:51 Davide Aldrigo
La gara contro il Venezuela potrebbe essere stata l'ultima del leggendario 10. Che una volta in campo ricambia l'affetto segnando ancora

Sono immagini commoventi quelle provenienti dal Monumental di Buenos Aires, dove nella notte italiana si è giocata quella che probabilmente sarà ricordata come l’ultima partita di Leo Messi con la Selección, la nazionale argentina. Al momento dell’inno, i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro calore al fuoriclasse di Rosario, visibilmente emozionato. Messi è riuscito a trattenere le lacrime, mentre lo stesso non si può dire di molti compagni e persino del ct Scaloni, che si sono lasciati prendere dalla commozione. Al termine della gara, i fuochi d’artificio fatti esplodere sopra lo stadio hanno reso l’ultima notte di Messi con l’Argentina ancora più magica.

Messi lascia il segno anche all’ultima partita

La partita contro il Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, è finita con un netto 3-0 per i padroni di casa. Il migliore in campo è stato proprio Messi, autore di una doppietta. Con questo risultato il campione, otto volte Pallone d’Oro, ha migliorato ancora una volta il suo score, portandolo a 114 gol segnati in 194 partite. Tanto per le marcature quanto per le presenze Messi è il migliore nella storia della nazionale argentina, della quale è anche capitano dal 2011.

