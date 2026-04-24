Ora è ufficiale: Claudio Ranieri lascia l’As Roma

L'annuncio del club giallorosso in una nota: «Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini»

«L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato». Lo fa sapere il club giallorosso in una nota. «Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma – si legge ancora – Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia». Ranieri dovrebbe parlare in un punto stampa previsto alle 13.30.

Abodi: «Ranieri è un patrimonio acquisito»

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nello sport, ha commentato così la notizia: «Ranieri? La società decide ciò che vuole. Evidentemente c’è qualcosa che non ha funzionato. Ranieri è un patrimonio acquisito del calcio italiano». Il dirigente potrebbe dare una mano alla Nazionale italiana dopo il terremoto dei Mondiali: una ipotesi ora non più così remota.