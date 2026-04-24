Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
SPORTAS RomaCalcioClaudio RanieriSerie A

Ora è ufficiale: Claudio Ranieri lascia l’As Roma

24 Aprile 2026 - 12:44 Stefania Carboni
embed
claudio ranieri
claudio ranieri
L'annuncio del club giallorosso in una nota: «Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini»

«L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato». Lo fa sapere il club giallorosso in una nota. «Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma – si legge ancora – Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia». Ranieri dovrebbe parlare in un punto stampa previsto alle 13.30.

Abodi: «Ranieri è un patrimonio acquisito»

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nello sport, ha commentato così la notizia: «Ranieri? La società decide ciò che vuole. Evidentemente c’è qualcosa che non ha funzionato. Ranieri è un patrimonio acquisito del calcio italiano». Il dirigente potrebbe dare una mano alla Nazionale italiana dopo il terremoto dei Mondiali: una ipotesi ora non più così remota.

Articoli di SPORT più letti
1.

«L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran», l’idea dell’inviato di Trump: protesta Teheran. Abodi: «Non è opportuno»

2.

Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Atteso l’annuncio del club giallorosso

3.

Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo la scorpacciata di medaglie arriva il conto: buco da 310 milioni. E ora chi paga? – Il video

4.

Camila Giorgi incinta torna in campo, l’annuncio ufficiale a due anni dall’addio. La fuga e i guai in tribunale: perché ci ha ripensato

5.

Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco. Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a Montecarlo

leggi anche
paolo zampolli italia mondiali 2026 iran
SPORT

«L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran», l’idea dell’inviato di Trump: protesta Teheran. Abodi: «Non è opportuno»

Di Alba Romano
olimpiadi milano cortina 2026
SPORT

Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo la scorpacciata di medaglie arriva il conto: buco da 310 milioni. E ora chi paga? – Il video

Di Cecilia Dardana
Camila Giorgi
SPORT

Camila Giorgi incinta torna in campo, l’annuncio ufficiale a due anni dall’addio. La fuga e i guai in tribunale: perché ci ha ripensato

Di Giovanni Ruggiero