Brooklyn Beckham e il “furto” del primo ballo, parla il dj del matrimonio: «È stato inappropriato, Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime»

Dj Fat Tony, storico collaboratore dei Beckham, ha raccontato il famigerato primo ballo durante le nozze, definendo il momento «estremamente imbarazzante» e confermando il clima di gelo

Il matrimonio da favola tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, continua a far parlare di sé anche a distanza di anni. A riaccendere i riflettori è il DJ Fat Tony, storico collaboratore dei Beckham, intervenuto a This Morning su ITV e riportato da People. Il DJ ha raccontato il famigerato primo ballo durante le nozze, definendo il momento tra Brooklyn e sua madre Victoria «estremamente imbarazzante» e confermando il clima di gelo che avrebbe rovinato la serata.

Il primo ballo tra Brooklyn e la madre Victoria

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando Marc Anthony, ospite e amico di famiglia, ha chiamato Brooklyn sul palco. Tutti si aspettavano l’ingresso della sposa, ma il cantante ha invitato invece «la donna più bella della stanza», riferendosi a Victoria Beckham. Brooklyn, oggi 26enne, ha descritto l’episodio in un duro post su Instagram: «Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie, pianificato da settimane su una canzone d’amore romantica. Davanti a 500 invitati, invece di ballare con mia moglie, mia madre mi aspettava sul palco. Un ballo inappropriato… non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita».

Nicola Peltz in lacrime

Il DJ Fat Tony ha confermato a People che Nicola ha lasciato la stanza «piangendo a dirotto», e che il giorno seguente, durante il brunch, «era la parte più imbarazzante di tutte, tutto ciò che era accaduto la sera del matrimonio veniva discusso tra gli invitati». Pur sottolineando l’inopportunità della situazione, il DJ ha cercato di ridimensionare i movimenti di Victoria: «Non c’era slut dropping, non c’erano tute in PVC nero, né mosse da Spice Girl», ha ironizzato, spiegando che l’aggettivo “inappropriato” si riferiva soprattutto al contesto e al tempismo. Fat Tony ha aggiunto che Marc Anthony incitava Brooklyn dicendo: «Metti le mani sui fianchi di tua madre», creando un’atmosfera pesantissima per tutti i presenti. «L’intera situazione era davvero imbarazzante per chiunque fosse nella stanza», ha sottolineato. Il DJ ha infine rimarcato un concetto chiave: «Se lui sente che è stato inappropriato e imbarazzante, allora è stato inappropriato e imbarazzante».

Il rinnovo dei voti nel 2025

Brooklyn e Nicola per dimenticare l’accaduto hanno celebrato un rinnovo dei voti nell’agosto 2025 per «creare nuovi ricordi del nostro matrimonio che ci portino gioia, non ansia e imbarazzo». Il giovane Beckham, stanco di essere etichettato come un “nepo baby”, ha deciso di tagliare i ponti: «Non voglio riconciliarmi», ha dichiarato, accusando Victoria e David Beckham di aver tentato «di rovinare» il suo rapporto con Nicola. Una fonte vicina alla coppia ha spiegato a People che i due vogliono mantenere riservato il video del primo ballo: «Hanno l’accesso esclusivo al filmato e non vogliono che circoli online, sarebbe deleterio per la salute mentale di Brooklyn». Nonostante i tentativi di David e Victoria di chiarire la situazione, il silenzio tra le due fazioni sembra destinato a durare.