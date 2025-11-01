Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
David Beckham si affida agli scienziati della Nasa e lancia un integratore contro l’invecchiamento: ma il prezzo è proibitivo

01 Novembre 2025 - 11:55 Ugo Milano
L'ultimo progetto dell'ex stella del calcio si chiama «Daily Ultimate Longevity» ed è stato studiato anche sulla Stazione spaziale internazionale

Ora che non ha più gol da segnare, David Beckham si è messo in testa un obiettivo piuttosto ambiziosa: stimolare la longevità cellulare e trovare una soluzione all’invecchiamento. Il suo nuovo progetto si chiama «Daily Ultimate Longevity» ed è un integratore in polvere al melograno pensato per “ottimizzare” le cellule e sostenere i processi naturali di rigenerazione dell’organismo.

Lo studio degli scienziati della Nasa

Si tratta del secondo prodotto realizzato in collaborazione con il brand di wellness IM8. Al centro della formula c’è il NAD+, una molecola che agisce sui mitocondri — le centraline energetiche delle cellule — stimolando l’autofagia, il meccanismo con cui il corpo elimina le componenti danneggiate. Dietro il nuovo integratore sponsorizzato da Beckham c’è un team di ricercatori della Nasa, del Cedars-Sinai e della Mayo Clinic, con una partnership scientifica dell’Università di Oxford.

Quanto costa l’integratore di Beckham

L’ambizione, insomma, è alta, anche solo a guardare gli enti coinvolti. Al punto che alcune ricerche vengono addirittura condotte sulla Stazione Spaziale Internazionale, sfruttando la microgravità per accelerare i processi di invecchiamento e studiare come contrastarli. «La microgravità fornisce un modello di invecchiamento accelerato», spiega Ghada Alsaleh, dello Space Innovation Lab di Oxford. Un progetto spaziale, insomma, che però, almeno per il momento, ha costi fuori portata per molte persone: 149 dollari per una fornitura di 30 giorni, scontabili a 119 con l’abbonamento mensile.

Foto copertina: EPA/Michael Buholzer | L’ex calciatore David Beckham in una foto del gennaio 2025

