David Beckham «è un tirchio», l’accusa dietro la rottura col figlio Brooklyn e la moglie: il caso della villa pagata dal suocero miliardario

Il miliardario Nelson Peltz si sarebbe particolarmente irritato per la decisione dell'ex calciatore di non aiutare il figlio a comprare una mega-villa a Los Angeles. A contribuire ci avrebbe pensato solo lui con un fondo fiduciario destinato alla figlia

Dietro le tensioni nella famiglia Beckham ci sarebbe una lite relativa ai soldi. Quelle immagini apparse lo scorso Natale con genitori e figli tutti insieme sorridenti davanti all’albero sono ormai un ricordo sbiadito. La rottura tra David Beckham, sua moglie Victoria e il figlio Brooklyn sarebbe avvenuta per un acquisto mancato da 11 milioni di dollari. O meglio, una donazione mai arrivata dai genitori a Brooklyn, in cui tanto sperava la moglie Nicola Peltz, a sua volta figlia di un miliardario.

La villa di Los Angeles e lo scontro sui soldi

Secondo fonti citate dal tabloid Sun, il problema sarebbe nato attorno all’acquisto della villa da 11 milioni di sterline a Los Angeles dove vivono Brooklyn e Nicola dopo il matrimonio. Secondo le indiscrezioni, la famiglia Peltz avrebbe accusato David e Victoria di essere «tirchi» per non aver dato al figlio i soldi necessari per comprare la casa. Alla fine è stato Nelson Peltz, padre miliardario di Nicola, a sborsare la cifra sbloccando il fondo fiduciario della figlia. Nicola risulterebbe quindi la proprietaria della villa, con lei e Brooklyn che avrebbero aggiunto il resto attingendo dai loro risparmi personali.

David Beckham e il rischio di viziare il figlio Brooklyn

Una fonte anonima al Sun ha spiegato la posizione dei Beckham: «David e Victoria arrivano dalla classe operaia. Quando si è trattato di comprare questa casa, ovviamente non hanno dato al figlio milioni di sterline: che tipo di messaggio avrebbero trasmesso? David e Victoria non hanno mai viziato inutilmente i loro figli e hanno insegnato loro il valore del denaro. Invece Nelson Peltz e la moglie Claudia non hanno mai negato nulla a Nicola e non vogliono che la figlia si trovi in difficoltà finanziarie».

Lo scontro tra tabloid con la smentita

Ma un altro insider, questa volta al Mirror, ha bollato tutto come «una sciocchezza», definendo «deludente e, francamente, assurdo che qualcuno cerchi di trasformare il matrimonio tra Nicola e Brooklyn, e questo importante traguardo di possedere una casa, in qualcosa di tossico». La fonte ha inoltre ribadito che «David e Victoria sosterranno sempre Brooklyn se e quando ne avrà bisogno».

Brooklyn non c’era ai 50 anni del padre

Al di là delle versioni contrastanti, di certo ormai i rapporti in famiglia sono gelidi. Soprattutto tra i genitori e il figlio Brooklyn, per non parlare degli altri fratelli, rimasti legati padre e madre. Il segnale più evidente è stata l’assenza del primogenito e di Nicola alla festa per i 50 anni di David, un evento che doveva essere un momento di celebrazione familiare.