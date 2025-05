Mondiale per Club 2025, quali sono le 32 squadre che partecipano e come funziona il torneo

La massima competizione per club organizzata dalla Fifa inizierà il 14 giungo negli Stati Uniti. Le squadre partecipanti saranno 32, provenienti da sei confederazioni differenti. Ma rimane l’incognita dell’ultimo posto disponibile da assegnare.

Il Mondiale per Club 2025 sarà il primo a svolgersi con la nuova formula introdotta dalla Fifa. Rispetto all’ultima edizione le squadre passano da 7 a 32, saranno divise in otto gironi in cui solo le prime due accederanno alla fase ad eliminazione diretta. L’ambizione della Fifa è quella di far diventare il torneo un appuntamento tradizionale proprio come il Mondiale per nazionali, svolgendo le edizioni a quattro anni di distanza l’una dall’altra. Solamente due le italiane che hanno centrato la qualificazione: Inter e Juventus potrebbero inocontrarsi ai quarti di finale.

Quali sono le squadre qualificate al Mondiale per Club 2025

Le squadre qualificate provengono da sei confederazioni del mondo associate alla Fifa: Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa. Per ciascuna di esse sono stabiliti dei criteri di qualificazione che tengono conto sia dei trofei continentali vinti nel quadriennio 2021-2024, sia di un ranking a punteggio maturato nello stesso periodo.

Squadre qualificate dall’Asia al Mondiale per Club 2025 – Afc

Saranno 4 le squadre asiatiche a partecipare all’edizione 2025 del Mondiale per Club. Tre qualificate per aver vinto la Afc Champions League e una per la posizione nel ranking continentale:

Al Hilal FC: la squadra saudita con sede a Riad ha acquisito la qualificazione a seguito della vittoria della Afc Champions League nel 2021

Ulsan HD: i sud-coreani sono gli unici qualificati provenienti dall'Afc a non aver vinto la Champions negli ultimi tre anni. Parteciperanno grazie alla seconda posizione nel ranking

Urawa Red Diamonds: la squadra che milita nella J1 League, la massima serie giapponese, ha vinto la Afc Champions League nel 2022

Al Ain FC: la squadra degli Emirati Arabi Uniti è stata l'ultima vincitrice della Champions League, per cui ha prenotato il suo posto al prossimo Mondiale per Club nonostante sia solamente l'undicesima squadra del ranking continentale.

Squadre qualificate dall’Africa al Mondiale per Club 2025 – Caf

Sono 4 le squadre qualificate dal continente africano, due tra le vincitrici della Caf Champions League tra il 2021-2024 e una dal ranking continentale:

Al Ahly FC: la squadra egiziana è la più titolata d’Africa e si è qualificata in virtù della vittoria di tre delle ultime quattro Champions League (2021-2023 -2024)

Wydad AC: squadra marocchina, con sede a Casablanca, si è qualificata grazie alla vittoria della Champions League nel 2022

Espérance Sportive De Tunisie: la squadra di Tunisi è terza assoluta nel ranking continentale. È sempre arrivata almeno ai quarti di finale nelle ultime quattro edizioni della Champions africana

Mamelodi Sundowns FC: è l'unica squadra qualificata proveniente dal sud del continente. La compagine di Pretoria si è qualificata essendo quarta nel ranking continentale

Squadre qualificate dal Nord e Centro America al Mondiale per Club 2025 – Concacaf

Quello del 2025 sarà il primo Mondiale per Club a disputarsi in Nord America, per cui oltre alle quattro qualificate per i risultati sportivi sarà presente anche l’Inter Miami in qualità di squadra rappresentante del Paese ospitante. Per via della squalifica dei messicani del Club Leon, l’ultimo posto disponibile è ancora da assegnare.

CF Monterrey: il club più popolare del Messico si è guadagnato la qualificazione grazie alla vittoria della Concacaf Champions Cup nel 2021. È attualmente anche la prima squadra del ranking nord-americano

CF Pachuca: la seconda squadra proveniente dal Messico accede alla competizione grazie alla vittoria dell'ultima Concacaf Champions Cup nel 2024

Seattle Sounders FC: la squadra della città dello smeraldo ha vissuto fortune alterne negli ultimi anni, ma grazie alla vittoria della massima competizione continentale nel 2022, la prima di una squadra Usa dopo 22 anni, potrà partecipare al Mondiale per Club casalingo

Inter Miami CF: nel ranking Concacaf il club di David Beckham e Lionel Messi è solamente il 21°, avendo collezionato solamente 10 punti ed un quarto di finale negli ultimi 4 anni. Ma grazie alla vittoria nel 2024 della MLS Supporters' Shield, la stagione regolare del campionato Usa, l'Inter Miami ha acquisito il diritto di rappresentare gli Stati Uniti al Mondiale per Club 2025

Los Angeles FC vs il Club América: l'ultimo dei 32 posti disponibili sarà assegnato alla vincente dello spareggio tra i Los Angeles FC e i messicani del Club America. Stando ai risultati del campo, la squadra avente diritto avrebbe dovuto essere il Club Leon, in qualità di vincitrice della Concacaf Champions Cup nel 2023. La Fifa ha però squalificato il club poiché vi è una regola che vieta le multiproprietà, in questo caso con il CF Monterrey

Squadre qualificate dal Sud America al Mondiale per Club 2025 – Conmebol

Saranno sei squadre a rappresentare la Conmebol al prossimo Mondiale per Club. Brasile ed Argentina si confermano le due nazioni dominanti nel continente sudafricano con, rispettivamente, quattro e due squadre a rappresentarli.

CR Flamengo: la squadra con il maggior numero di tifosi in tutto il Brasile ha staccato il biglietto per la competizione grazie alla vittoria della Copa Libertadores nel 2022. Si presentano al Mondiale in prima posizione nel Ranking continentale

SE Palmeiras: il club fondato da immigrati italiani nel 1914, con il nome di Palestra Italia, ha guadagnato la qualificazione a seguito della vittoria della Libertadores nel 2021

CA River Plate: los millonarios sono il primo club sudamericano a qualificarsi in base alla posizione nel ranking. Il quarto posto maturato negli ultimi quattro anni gli è valso l'accesso alla competizione

Fluminense FC: ha ottenuto il diritto a partecipare al prossimo Mondiale per Club in virtù della loro prima storica vittoria della Copa Libertadores nel 2023

CA Boca Juniors: los Xeneizes, come i genovesi che fondarono il club nel 1905, sono il secondo club argentino a partecipare al Mondiale per Club. Anche per loro nessuna vittoria della Libertadores dal 2021 al 2024, per cui il posto è stato guadagnato con la posizione nel ranking (6°)

Botafogo: al momento sono solo alla 22esima posizione del ranking continentale, ma la terza squadra di Rio de Janeiro si aggiudica l'ultimo posto disponibile grazie alla vittoria della Copa Libertadores nel 2024

Squadre qualificate dall’Oceania al Mondiale per Club 2025 – Ofc

Sarà solo uno il posto messo a disposizione dalla Fifa per la confederazione dell’Oceania. L’assegnazione è avvenuta non sulla base dei titoli continentali ma esclusivamente sulla posizione nel ranking.

Auckland City FC: sono i neozelandesi ad aggiudicarsi l’unico posto disponibile, in virtù della prima posizione nel ranking Ofc. La squadra di Auckland è comunque la dominatrice incontrastata del continente avendo vinto 10 delle ultime 12 OFC Champions League

Squadre qualificate dall’Europa al Mondiale per Club 2025 – Uefa

Quella europea sarà la rappresentanza più numerosa al prossimo Mondiale per Club, 12 squadre provenienti da sette Paesi diversi. Tra i partecipanti le tre vincitrici delle ultime quattro Champions League e le squadre meglio posizionate nel ranking, con il limite, però, di due squadre per Paese.

Manchester City: i Citizens si sono qualificati al Mondiale per Club grazie alla vittoria della Uefa Champions League ai danni dell’Inter nel 2023. Per merito degli ottimi risultati nel quadriennio 2021-2024 il City è anche primo nel ranking Uefa

Real Madrid C.F.: la squadra più titolata d'Europa non poteva mancare al Mondiale per Club. Nonostante i blancos abbiano vinto due Uefa Champions League negli ultimi quattro anni (2022 e 2024) sono attualmente secondi nel ranking

FC Bayern München: i tedeschi mancano l'appuntamento con la finale di Champions dal 2020. Negli ultimi quattro anni solamente una semifinale, ma è quanto basta per guadagnare la terza posizione nel ranking e quindi la qualificazione per il prossimo Mondiale per Club

Paris Saint-Germain: i parigini hanno vissuto fortune alterne nelle loro ultime campagne europee, ma arrivando alle semifinali nel 2021 e nel 2024 hanno maturato abbastanza punti per aggiudicarsi un posto

Chelsea FC: l'unica squadra di Londra presente al prossimo Mondiale per Club saranno i blues. La qualificazione è arrivata dopo la vittoria della Champions nel 2021 ai danni dei connazionali del Manchester City

Borussia Dortmund: la seconda squadra dalla Germania occupa attualmente la sesta posizione del ranking Uefa. Gran parte dei puntiil Dortmund li ha guadagnati nell'ultima edizione della Champions, quando ha raggiunto la finale poi persa contro il Real Madrid

FC Internazionale Milano: la finale conquistata quest'anno non ha influito sui punti del ranking Uefa che fa solo riferimento al periodo 2021-2024. La cavalcata 2023, culminata con la finale persa contro il Manchester City, ha però garantito un sufficiente numero di punti per la settima posizione

FC Porto: la squadra portoghese occupa la nona posizione del ranking. Il miglior risultato negli ultimi quattro anni è stato un quarto di finale nel 2020

Atlético de Madrid: i Colchoneros si aggiudicano, ai danni del Barcellona, il secondo slot disponibile per le squadre spagnole. L'Atletico parteciperà al Mondiale per Club grazie alla decima posizione nel ranking.

SL Benfica: seconda squadra portoghese a staccare il pass per la competizione. La tredicesima posizione in classifica è frutto dei due quarti di finale disputati nel 2022 e nel 2023

Juventus FC: nonostante non abbia mai superato gli ottavi di finale nelle ultime quattro edizioni di Champions, la Juventus ha comunque accumulato un numero sufficiente di punti per guadagnare la quattordicesima posizione (una in più del Napoli) e occupare il secondo slot riservato alle italiane

FC Salzburg: gli austriaci parteciperanno per la prima volta nella loro storia al Mondiale per Club. La diciottesima posizione nel ranking è abbastanza per occupare l'ultimo dei 12 posti riservati alle squadre europee.

I gironi del Mondiale per Club 2025

Il sorteggio dei gironi è avvenuto lo scorso 5 dicembre 2024 e ha definito gli accoppiamenti sulla base di un sistema di 4 fasce, 8 squadre per fascia.

Girone A

SE Palmeiras (BRA)

FC Porto (POR)

Al Ahly FC (EGY)

Inter Miami CF (USA)

Girone B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atletico del Madrid (SPA)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders FC (USA)

Girone C

FC Bayern München (GER)

Auckland City FC (NZL)

CA Boca Juniors (ARG)

SL Benfica (POR)

Girone D

CR Flamengo (BRA)

Espérance Sportive de Tunis (TUN)

Chelsea FC (ENG)

[Los Angeles FC vs Club América]

Girone E

CA River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

CF Monterrey (MEX)

FC Internazionale Milano (ITA)

Girone F

Fluminense FC (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD (KOR)

Mamelodi Sundowns FC (RSA)

Girone G

Manchester City (ENG)

Wydad AC (MAR)

Al Ain FC (UAE)

Juventus FC (ITA)

Girone H

Real Madrid C. F. (ESP)

Al Hilal (KSA)

CF Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

Come funziona il mondiale per Club 2025 – La formula

La massima competizione per club organizzata dalla Fifa vedrà coinvolte 32 squadre divise in otto gironi. La formula adottata per la nuova edizione che prenderà il via il 15 giugno è quella del “girone all’italiana” a partita unica. Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate in ogni girone, per poi affrontarsi in sfide a eliminazione diretta. La formula adottata è dunque identica a quella del mondiale per Nazionali, ed anche la ciclicità prevista, ogni quattro anni, lascia intendere che la Fifa voglia fare di questo evento un appuntamento con pari blasone. L’unica differenza è nell’assenza di una finale per il terzo posto, forse per non affaticare ulteriormente i giocatori al termine di un lunghissima stagione. Invece, la finale per aggiudicarsi il nuovo trofeo sarà disputata domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York, alle 21 ora italiana.