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Psg campione, esplode la festa a Parigi: fiumi di folla in piazza, poi il panico tra vandalismi e incendi – I video

30 Maggio 2026 - 22:17 Ygnazia Cigna
Macron festeggia: «Una nuova stella brilla su Parigi. La Francia è fiera»
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Esplosione di gioia e caos nelle strade di Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2026 contro l’Arsenal. Il successo ai calci di rigore, arrivato dopo una gara terminata 5-4 dal dischetto a Budapest, ha scatenato migliaia di tifosi già radunati nel centro della capitale francese tra bar e strade. Al momento del rigore decisivo, che ha consegnato la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint-Germain, un boato ha attraversato la città accompagnato dall’accensione di razzi fumogeni, petardi e fuochi d’artificio. In alcuni casi, questi ultimi sarebbero stati lanciati anche in mezzo alla folla, generando momenti di panico in strada e fughe tra i passanti.

Incendi, vandalismo e danni

La festa ha provocato anche disordini in alcune zone della città. In diversi video che circolano sui social si vedono episodi di vandalismo, con danni a pensiline degli autobus e oggetti urbani presi di mira dai tifosi. La polizia è intervenuta in più punti della capitale anche con l’uso di gas lacrimogeni per disperdere i gruppi più violenti. Non sono mancati casi di incendi a biciclette e altri oggetti per le strade.

Macron festeggia: «Sogna tutta l’Europa»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha festeggiato la vittoria sui social con un messaggio di entusiasmo. «Una nuova stella brilla su Parigi», ha scritto subito dopo il rigore decisivo. «Bravo PSG che fa sognare tutta l’Europa. La Francia è fiera», ha aggiunto.

I video dei festeggiamenti e dei disordini

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