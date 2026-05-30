Roland Garros, Berrettini straordinario: batte Comesana dopo 5 ore e vola agli ottavi di finale

«Sono molto felice e stanco. Francisco ha giocato una partita incredibile», ha commentato l'atleta dopo l'impresa

Matteo Berrettini ha compiuto un’impresa al Roland Garros, superando l’argentino Francisco Comesana al termine di una maratona durata oltre cinque ore e conquistando l’accesso agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6; 5-7; 6-7; 6-4; 7-6. Il momento decisivo è arrivato nel super tie-break del quinto set, quando Berrettini è riuscito ad annullare anche due match point all’avversario, chiudendo così una delle sfide più intense del torneo.

«Sono felice e stanco, merito di stare qui»

«Sono molto felice e stanco. Sono incredibilmente orgoglioso del mio team, della mia famiglia nel box. E grazie al pubblico che mi ha supportato nonostante il caldo, nonostante fossi 2-1 sotto. Francisco ha giocato una partita incredibile, avrà sbagliato due palle in cinque ore. Ho dovuto cercare la strada per vincere questa partita», ha dichiarato Berrettini a fine partita. «Il tiebreak sembrava infinito. Sono così contento di avercela fatta. Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi del Roland Garros. Solo il mio team sa quanto lavoriamo dietro le quinte. Durante la partita mi ripetevo che meritavo di stare qui e anche se avessi perso sarebbe stata una grande partita. Ho bisogno di riposarmi e godermi questa vittoria adesso», ha aggiunto.