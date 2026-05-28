Sinner sfida Cerundolo al secondo turno del Roland Garros: quando gioca e dove vederla in tv e streaming. In campo anche Berrettini

Sinner apre il programma della giornata sul centrale di Parigi, contro l'argentino Cerundolo. La partita dalle 12. In campo anche Cobolli, Arnaldi, Berrettini e Darderi

Archiviato agevolmente il debutto contro Tabur e raggiunte le 30 vittorie consecutive, Jannik Sinner si prepara a sfidare nel secondo turno del Roland Garros l’argentino Juan Manuel Cerundolo. L’attuale numero 56 del ranking Atp ha eliminato il britannico Fearnley in tre set. C’è già un precedente tra Sinner e Cerundolo ma risale a tre anni fa: un’altra superficie, l’erba, e un altro Slam, Wimbledon. Vinse l’attuale numero 1 al mondo, con un triplo 6-3. L’appuntamento è per oggi, 28 maggio, sul Philippe-Chatrier, il Centrale di Parigi.

Gli altri italiani: Cobolli, Arnaldi, Berrettini e Darderi

Non solo Sinner. Oggi giocheranno il secondo turno anche altri quattro italiani. Nella sessione serale, non prima delle 20:15, sarà il turno di Matteo Berrettini contro il padrone di casa Arthur Rinderknech. Nell’unico precedente prevalse il francese, con l’azzurro che si ritirò per infortunio. È sicuramente uno dei secondi turini più attesi. In campo oggi, 28 maggio, ancheFlavio Cobolli: primo match di giornata contro il cineseYibing Wu. Intorno alle ore 17 attesa per Matteo Arnaldi, che sfiderà Stefanos Tsitsipas, finalista al Roland Garros nel 2021. Infine, scenderà sulla terra rossa parigina anche Luciano Darderi contro Francisco Comesana, non prima delle 17.

Dove vedere il Roland Garros in tv e streaming

Il match tra Sinner e Cerundolo è stato scelto come primo incontro della giornata sul Philippe-Chatrier, con inizio alle ore 12. La partita non sarà visibile in chiaro ma trasmessa in esclusiva da Eurosport, disponibile sia in tv che in streaming quindi per gli abbonati sulle piattaforme DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.