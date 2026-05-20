La protesta di Sinner e gli altri big al Roland Garros, la strategia per evitare le multe: da cosa inizia la rivolta sui premi troppo poveri degli Slam

I tennsti e le tenniste hanno deciso di optare per una «strategia di stretta osservazione del regolamento». Nelle prossime settimane verrà svelato il price money anche di Wimbledon. Attesa per il sorteggio del tabellone del torneo di Parigi, con il numero 1 al mondo azzurro alla ricerca dell'unico Slam che non ha ancora vinto

Nessun boicottaggio, ma i tennisti Atp e le tenniste Wta si faranno sentire contro il montepremi del Roland Garros, ritenuto troppo basso. Dopo le polemiche e le minacce delle scorse settimane nei confonti degli Slam, è arrivata la decisione dei protagonisti che scenderanno sulla terra rossa di Parigi: in Francia ci saranno regolarmente, ma appariranno meno davanti alla stampa. I giocatori designati per la conferenza stampa di apertura del torneo, fissata per venerdì, lasceranno la sala dopo appena 15 minuti, a simboleggiare che il Roland Garros destina solo il 15% dei loro ricavi al montepremi per gli atleti. Il resto del tabellone si rifiuterà inoltre di concedere interviste aggiuntive ai principali detentori dei diritti televisivi del torneo.

La «strategia di stretta osservazione del regolamento»

A rivelarlo è una fonte molto vicina ai tennisti. Una volta che il Roland Garros ha fissato a 61,7 milioni di euro il montepremi per l’edizione di quest’anno, i giocatori si sarebbero parlati e avrebbero deciso di optare per una «strategia di stretta osservazione del regolamento», riducendo al minimo indispensabile le attività fuori dal campo. I tennisti avrebbero studiato il regolamento del torneo, in modo da non incorrere in nessuna sanzione: non verranno multati finché concederanno una breve intervista flash dopo la singola partita. Una decisione arrivata dopo un lungo periodo di polemiche e malcontento diffuso, soprattutto tra i primi venti giocatori Atp e giocatrici Wta, tra cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Jasmine Paolini. La delusione per il trattamento da parte dei tornei Slam si era manifestata con una dura lettera di attacco alla loro organizzazione.

L’incognita Wimbledon

In realtà, quest’anno il Roland Garros ha aumentato il montepremi del 9,5% rispetto alle edizioni passati, destinando 2,8 milioni di euro per i vincitori del singolare maschile e la vincitrice di quello femminile. Una crescita considerata insufficiente dal mondo del tennis. E, mentre Parigi segna la chiusura della stagione sulla terra rossa, si accendono i riflettori su Wimbledon, il prossimo Slam. Nel corso del Roland Garros sono attesi dei colloqui con i rappresentanti del torneo londinese. l’All England Club che dovrebbe annunciare il montepremi nella seconda settimana di giugno. Sebbene il montepremi aumenterà rispetto ai 53,5 milioni di sterline dello scorso anno, secondo il Guardian l’annuncio difficilmente soddisferà i giocatori.

Quando torna in campo Sinner

Ha appena conquistato il Carreer Masters 1000 dopo la storica vittoria agli Internazionali di Roma. Qualche giorno di dovuto riposo e Jannik Sinner metterà nel mirino Parigi, per vincere l’unico Slam che non ha ancora conquistato. E tutti si ricordano la finale della scorsa edizione contro Carlos Alcaraz, assente quest’anno per infortunio: tre match point annullati dallo spagnolo che poi ha alzato al cielo il trofeo. Il sorteggio è in programma per domani, giovedì 21 maggio, alle 2 del pomeriggio, mentre si stanno già giocando i turni di qualificazione.