Sinner al Roland Garros, dall’esordio con Tabur alla possibile finale contro Djokovic: l’azzurro punta al Career Grand Slam – Il tabellone

Sorteggiato il tabellone dello Slam francese. Favorevole il cammino del numero uno che potrebbe incontrare agli ottavi Darderi e ai quarti Cobolli. L'esordio degli altri italiani

Sono passati pochi giorni all’impresa storica degli Internazionali di Roma. Jannik Sinner però ha già messo nel mirino il Roland Garros, l’unico torneo Slam non ancora conquistato in carriera dopo aver già vinto due Australian Open e una volta Wimbledon e lo Us Open. L’obiettivo è il Career Grand Slam. Arriverà a Parigi oggi, 21 maggio, per dare inizio all’avventura francese con un allenamento sulla terra rossa. In attesa di scoprire la data di esordio (lunedì 25 o martedì 26), il sorteggio sorride a Sinner. Evitati gli avversari più scomodi, in assenza di Carlos Alcaraz: Zverev e Djokovic sono nella parte bassa del tabellone e potrà incrociare uno dei due solo nell’ipotetica finale del 7 giugno. Ad attendere il numero 1 al mondo nel primo turno ci sarà Clement Tabur, wild card francese.

Due possibili derby azzurri

Facendo tutti gli scongiuri del caso, il cammino sembra alquanto semplice, soprattutto nei primi turni. Nel secondo turno Sinner se la dovrebbe vedere con il vincente tra Fearnley e Cerundolo, mentre la terza partita dovrebbe essere contro lo spagnolo Landaluce, arrivato fino ai quarti agli Internazionali di Roma. Agli ottavi, il primo possibile derby italiano, contro Luciano Darderi. Ai quarti uno tra Bublik e Shelton, mentre nell’ipotetica semifinale sfiderà Medvedev o Auger-Aliassime o Cobolli, in un eventuale altro debry tricolore. Evitati completamente, quindi, Zverev e Djokovic, rispettivamente numero 3 e 4 del ranking Atp. Sinner incrocerà il tedesco o il serbo in un’eventuale finale. Gli altri possibili avversari il prossimo 7 giugno sono Fritz e De Minaur. Un percorso fattibile, anche complice l’assenza di Alcaraz: alla settima partecipazione del torneo parigino, il campione altoatesino vuole vendicare la finale persa lo scorso anno.

L’esordio degli altri italiani e delle altre italiane

Non si sa ancora l’avversario del numero 14 al mondo, Flavio Cobolli, atteso da un qualificato o da un lucky loser. La rivelazione degli Internazionali, Luciano Darderi, se la vedrà con l’austriaco Ofner, già incontrato da Sinner nel primo turno a Roma. Qualificato o lucky loser anche per Sonego, per Bellucci ci sarà Hays, per Arnaldi primo turno insidioso con Griekspoor, Berrettini contro Fucsovics. Nel tabellone principale anche Pellegrino, qualificato battendo Cecchinato: attende ancora di sapere il nome del prossimo avversario. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini, finalista nel 2024, se la vedrà con l’ucraina Yastremska. Insidia Rybakina negli eventuali ottavi. L’altra italiana del tabellone, Elisabetta Cocciaretto esordierà con una qualificata.