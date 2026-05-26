Roland Garros, buona la prima. Sinner batte Tabur: 6-1, 6-3, 6-4

Il numero 1 al mondo ha iniziato così la sua avventura nel secondo Slam stagionale, a Parigi. Imponendosi in due ore e otto minuti di partita

Jannik Sinner ha battuto 6-1 6-3 6-4 il francese Clement Tabur, wild card numero 165 del mondo. Questo il debutto dell’azzurro al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo ha iniziato la sua avventura nel secondo Slam stagionale, sulla terra rossa di Parigi. Sinner si impone in due ore e otto minuti, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita e che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino, nonostante una prestazione in crescendo. Ora l’azzurro dovrà sfidare giovedì l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile.

Chi è Clement Tabur

Nato nel 2000, Clement Tabur è un tennista francese poco esperto nei tornei Slam: ha debuttato al Roland Garros un anno fa, perdendo contro Moutet. Attualmente occupa il 165° posto del ranking mondiale, il migliore della sua carriera, grazie al primo titolo Challenger conquistato a Tallahassee, in Florida. Nel circuito ATP, il suo miglior risultato resta gli ottavi di finale raggiunti al Moselle Open di Metz sul cemento indoor.