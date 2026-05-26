L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros contro Tabur: chi è l’avversario, quando giocano e dove vedere anche gli altri italiani in Tv e streaming

La prima sfida del numero 1 al mondo sarà una partita inedita contro Tabur. In campo oggi anche Darderi, Arnaldi e Cocciaretto

Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros parte dal francese Clement Tabur, attuale n.165 del ranking Atp. Fresco vincitore degli Internazionali di Roma, il tennista altoatesino punta a riscattare la finale dello scorso anno persa contro Carlos Alcaraz e a Parigi mira a completare il tennis: il Roland Garros è l’unico torneo che ancora manca nella sua bacheca. La rincorsa al Career Grand Slam di Sinner inizia nella sessione serale, non prima delle 20:15, contro un avversario inedito e con un destino intrecciato a un altro azzurro. Tabur, infatti, era pronto a giocarsi la qualificazione al torneo partendo dalle qualificazioni ma, dopo l’infortunio di Lorenzo Musetti e l’ingresso diretto nel tabellone di Stan Wawrkinka, la wild card destinata precedentemente allo svizzero è stata assegnata al padrone di casa.

Chi è Clement Tabur

Classe 2000, Clement Tabur non è un habitué in questi lidi. L’esordio a un torneo Slam risale a esattamente un anno fa, proprio sulla terra rossa di Parigi. Allora perse il derby francese contro Moutet. Oggi, il n.165 del ranking mondiale rappresenta il punto più alto della sua carriera, grazie al primo e finora unico Challenger vinto in carriera, un mese fa sulla terra verde di Tallahassee, in Florida. A livello Atp, il torneo in cui è andato più lontano è l’Atp 250 di Metz, il Moselle Open: sul cemento indoor aveva raggiunto gli ottavi di finale.

Gli altri italiani oggi in campo

Non solo Sinner in campo oggi. Dopo le vittorie del primo giorno di Roland Garros di Paolini, Berrettini e Cobolli, oggi un’altra ondata azzurra si abbatte sulla terra rossa di Parigi. Sul campo 7 si sta giocando la partita tra Matteo Arnaldi (n.104 Atp) contro l’olandese Tallon Griekspoor (33). Esordio quest’oggi anche per la rivelazione degli Internazionali di Roma, Luciano Darderi. Troverà Sebastian Ofner (112): tra i due ci sono quattro precedenti, perfettamente equlibrati. Nel tabellone femminile, è il turno anche di Elisabetta Cocciaretto (38) che se la vedrà con la 18enne Alina Korneeva.

Sinner-Tabur: a che ora si gioca e dove vedere il match in tv

Il match tra Sinner e Tabur è stato scelto come incontro della sessione serale sul campo Philippe-Chatrier, con inizio non prima delle ore 20.15. La partita non sarà visibile in chiaro ma trasmessa in esclusiva da Eurosport, disponibile sia in tv che in streaming quindi per gli abbonati sulle piattaforme DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.