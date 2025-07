David Beckham e il disastro della nuova acconciatura “fai-da-te”, il giudizio spietato della moglie Victoria: «Sarò onesta…» – Il video

L'ex campione di calcio ha postato un video sui social, in cui mostra il risultato di un incidente domestico

«Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Sei orribile». Lo sguardo di David Beckham è a dir poco disperato, la mano destra poggia su quello che resta della sua chioma brizzolata. Con le dita copre il “crimine” che ha commesso e per cui la moglie, Victoria Adams, lo prende in giro davanti a milioni di suoi follower. Un incidente, spiega l’ex campione di calcio mentre mostra alla telecamera una chiazza bianca in testa, un «buco» rasato ad altezza cuoio capelluto: «La testina della macchinetta si è staccata», prova a giustificarsi.

Il giudizio spietato di Victoria Adams: «Sarò onesta…»

La moglie Victoria insiste, insieme spietata e divertita: «Stavi provando a tagliarti i capelli da solo. E cosa hai fatto? Fammi vedere, fammi vedere». E costringe David Beckham a spostare la mano e mostrare un errore che non ci si aspetterebbe dal figlio di una parrucchiera e calciatore celeberrimo per le sue acconciature. Gli occhi disperati dell’ex fenomeno di Manchester United e Real Madrid non impietosiscono la stilista: «Voglio dire, le ore di contenuto che hai appena regalato con questo ai nostri figli». Il riferimento, ripreso nella descrizione del post su Instagram è ai due più piccoli e di certo non al primogenito Brooklyn, con cui è in corso una vera faida familiare. Poi Victoria chiosa con una buona dose di tagliente verità: «Non è molto bello. Sarò sempre onesta con te, è davvero terribile».