David Beckham ricoverato in ospedale, il post di Victoria e l’apprensione dei fan: «Guarisci presto»

L'ex Spice Girls condivide sui social le foto del marito convalescente senza dare spiegazioni: le ipotesi sul possibile intervento

David Beckham è ricoverato in ospedale. A farlo sapere è stata la moglie Victoria, che ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui l’ex calciatore appare sdraiato in un letto e con il braccio sinistro immobilizzato in un vistoso tutore blu. Sul volto, nonostante tutto, un sorriso rassicurante. Nelle immagini, Beckham stringe un braccialetto colorato con la scritta, «Get well soon», (guarisci presto), mentre Victoria accompagna il post con una tenera dedica che riprende quanto scritto sul braccialetto: «Get well soon daddy» (Guarisci presto papino). In un’altra foto, si intravede solo il piede dell’ex calciatore che spunta da sotto il lenzuolo, ulteriore indizio di una degenza ospedaliera in corso.

Le ipotesi sul ricovero: incidente sportivo o operazione programmata?

Secondo quanto riportato dal MailOnline, una fonte vicina alla famiglia Beckham avrebbe rivelato che l’ex capitano della nazionale inglese è stato sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare un problema cronico al polso. L’infortunio risalirebbe addirittura al 2003, quando durante un’amichevole contro il Sudafrica a Durban si ruppe il polso. Da allora, una vite era stata inserita per stabilizzare l’articolazione. Con il tempo, il supporto avrebbe dovuto dissolversi, ma recenti dolori e scansioni hanno mostrato la necessità di rimuoverlo chirurgicamente. Resta comunque il riserbo: la famiglia Beckham non ha confermato né smentito le indiscrezioni. C’è chi ipotizza anche un recente incidente domestico o un nuovo trauma sportivo, ma al momento sono solo speculazioni.

Il sostegno dei fan e della famiglia (in parte)

Le immagini condivise sui social hanno subito fatto il giro del web, scatenando una valanga di messaggi di affetto da parte dei fan. «Sempre con te, David», «Forza campione», sono solo alcuni dei commenti apparsi online. Oltre alla mancanza di informazioni ufficiali su cosa sia successo al proprietario dell’Inter Miami, squadra ora impegnata nel Mondiale per Club, mancano anche segnali da parte del figlio Brooklyn. Sono noti infatti i dissidi all’interno della famiglia Beckham: il figlio maggiore, sposato con l’attrice Nicola Peltz, è infatti in pessimi rapporti con il fratello Romeo per delle vecchie questioni di cuore, e anche con i genitori, poiché non avrebbero contributo economicamente all’acquisto della sua casa milionaria a Los Angeles.