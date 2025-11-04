David Beckham diventa «Sir», l’inchino del campione inglese di fronte a Re Carlo – Il video

L'emozione dell'ex capitano del Manchester United: «Un ragazzo dell'East End onorato da Sua Maestà, ne sono fiero»

David Beckham è ufficialmente diventato Sir. L’ex capitano del Manchester United e della nazionale inglese ha ricevuto oggi da Re Carlo III il titolo di cavaliere durante una cerimonia al Castello di Windsor per i suoi contributi allo sport e alla beneficienza. «Sono profondamente emozionato. Un ragazzo dell’East End di Londra, nato a Leytonstone, che viene onorato da Sua Maestà nel luogo più simbolico del Regno Unito: è il momento di cui vado più fiero», ha dichiarato Beckham. Accompagnato dalla moglie Victoria, Lady Beckham, il calciatore ha indossato un elegante abito grigio disegnato e confezionato proprio da lei. «Il re ha sicuramente ispirato questo look. Ho guardato vecchie foto di Carlo in tight da giovane e ho pensato: “Ok, voglio indossare quello”. Così mia moglie l’ha realizzato per me». A diffondere il video della cerimonia è stata la stessa Royal Family sul suo account ufficiale di X.

La beneficienza di Beckham

Beckham, che ha ricevuto l’onorificenza in occasione del compleanno del sovrano, ha spiegato che il titolo rappresenta per lui il coronamento di un percorso di impegno sportivo e umano iniziato da ragazzo: «Sono stato fortunato nella mia carriera, ma diventare cavaliere è qualcosa che va oltre ogni aspettativa. È un grande onore essere riconosciuto anche per il lavoro filantropico che porto avanti da quando avevo circa 17 anni». Dal 2005 Beckham è ambasciatore di buona volontà per l’Unicef, sostenendo progetti per l’infanzia e campagne di aiuto umanitario in tutto il mondo. «Ho capito presto che la mia voce poteva servire a qualcosa. Le persone mi ascoltano per la carriera e le vittorie che ho avuto, e questo è uno strumento potente per la beneficenza. Tutto ciò che faccio, lo faccio per amore, non perché devo, lo faccio perché è importante».