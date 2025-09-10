Royal Family, il principe Harry da re Carlo: il faccia a faccia a Clarence House. «Un passo verso la riconciliazione»

La notizia segna un potenziale punto di svolta nei rapporti tra padre e figlio, fortemente incrinati dal 2020, anno in cui il duca di Sussex ha deciso di lasciare la famiglia reale e trasferirsi negli Usa con la moglie Meghan Markle

Dopo mesi di speculazioni e voci di riavvicinamento, il principe Harry è arrivato da re Carlo III a Clarence House, la residenza londinese del sovrano. La notizia, diffusa da Sky News, segna un potenziale punto di svolta nei rapporti tra padre e figlio, fortemente incrinati dal 2020, anno in cui il duca di Sussex ha deciso di lasciare la famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Il sovrano è rientrato oggi a Londra da Balmoral, in Scozia, dove aveva trascorso il consueto periodo di vacanza estiva, secondo la tradizione di casa Windsor.

La visita del principe e il ricordo della regina Elisabetta

Harry si trova nel Regno Unito da lunedì. In occasione del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II, ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, nella St. George’s Chapel all’interno del castello di Windsor. Durante la visita ha partecipato anche ad alcuni eventi benefici a Londra e Nottingham, legati alle organizzazioni di volontariato che continua a sostenere.

Il precedente incontro e l’appello alla riconciliazione

L’ultimo incontro tra Harry e il padre risaliva al febbraio 2024, quando il principe era tornato da solo nel Regno Unito dopo la diagnosi di cancro del sovrano. In quell’occasione, il faccia a faccia era avvenuto sempre a Clarence House e aveva fatto sperare in un primo passo verso una riconciliazione. Da allora, i contatti tra i due sarebbero proseguiti, e negli ultimi mesi i tabloid britannici avevano parlato sempre più insistentemente di segnali di disgelo. In particolare, a maggio, Harry aveva lanciato pubblicamente – durante un’intervista alla Bbc – un appello alla riconciliazione con la famiglia reale, con un riferimento diretto al padre e alla sua condizione di salute. L’incontro odierno, tuttavia, rappresenta un passaggio significativo nella lunga e complessa vicenda dei rapporti tra il duca di Sussex e la casa reale. Se si tratti solo di un gesto formale o dell’inizio di un vero percorso di riavvicinamento, lo diranno i prossimi mesi.

Foto copertina: ANSA / NEIL HALL