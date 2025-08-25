Kate Middleton, nuovo look biondo durante la messa a Balmoral. Secondo gli esperti «un segnale di rinascita dopo la malattia»

La principessa del Galles, in auto con William e i tre figli, ha mostrato la nuova acconciatura. Assente il principe Andrea, ancora al centro delle polemiche legate al caso Epstein

Kate Middleton ha cambiato colore di capelli. La principessa del Galles è apparsa con una tonalità bionda, la più chiara mai sfoggiata finora, durante la funzione religiosa di domenica 24 agosto nella chiesa di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral, in Scozia. Al suo fianco c’erano il principe William, al volante, e i tre figli George, Charlotte e Louis. La famiglia reale al completo, con re Carlo, la regina Camilla, la principessa Anna ed Edoardo con i rispettivi consorti, partecipa ogni anno, come da tradizione, al soggiorno estivo a Balmoral, l’unico momento oltre al Natale in cui i Windsor si ritrovano insieme. All’appuntamento mancava solo il principe Andrea, invitato comunque dal re a trascorrere le vacanze in un cottage della tenuta con l’ex moglie Sarah Ferguson.

Kate Middleton shows off light blonde hairdo as she attends Balmoral church service with the royal family https://t.co/QpeGoU4qjv pic.twitter.com/soafzll39a — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Lo scatto rubato con la nuova acconciatura

Lo scatto di Kate, che oggi ha 43 anni, con i capelli biondi ha guadagnato le prime pagine dei tabloid britannici come Sun, Daily Maile Daily Mirror. Nelle immagini la principessa appare accanto al marito, con un accenno di sorriso, mentre William ha un’espressione più seria. Il nuovo look è stato mostrato durante il tragitto dalla residenza reale verso la piccola chiesa scozzese. La presenza della coppia del Galles ha attirato anche l’attenzione dei media internazionali, complice il recente percorso di salute di Kate. Nel marzo 2024, infatti, la principessa aveva annunciato con un videomessaggio di essere malata di cancro e di aver iniziato la chemioterapia. A settembre, dopo nove mesi di cure, aveva dichiarato di essere guarita, raccontando l’esperienza come «un periodo durissimo ma affrontato con speranza e rinnovata gratitudine verso la vita». Anche il re, Carlo III, 76 anni, è stato diagnosticato con un tumore nello stesso anno, a pochi mesi dalla sua incoronazione.

L’assenza del principe Andrea

L’unico grande assente alla funzione è stato Andrea di York. Sebbene presente a Balmoral, ha preferito non partecipare alla messa con il resto della famiglia. Secondo la stampa britannica, la scelta risponde alla volontà di mantenere le distanze dallo scandalo Epstein, vicenda che continua a proiettare ombre sulla sua figura. La pubblicazione postuma delle memorie di Virginia Giuffrè, che lo ha accusato di abusi, ha riacceso ulteriori tensioni attorno al suo nome.

La chiave di lettura degli esperti

Il cambio di look di Kate, secondo alcuni osservatori, andrebbe oltre la semplice scelta estetica. Carolyn Mair, psicologa britannica citata da Fox News, interpreta la nuova tonalità come un gesto simbolico. «I capelli sono parte della nostra identità. Sono un segno di salute e femminilità. Optare per un biondo luminoso può esprimere il desiderio di una nuova energia e di una rinascita», spiega. Per l’esperta, potrebbe trattarsi anche di un modo per riportare l’attenzione sulla propria immagine dopo i mesi di terapie. «Se durante la cura avesse subito perdita di capelli, questo colore potrebbe rappresentare il recupero della visibilità e la volontà di lasciarsi l’esperienza alle spalle».